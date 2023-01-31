記憶體價格跌勢難止 分析師估本季仍陷雙位數跌幅

供應過剩拖累記憶體價格過去一年來暴跌，產業分析師認為，價格下滑情況將延續到今年上半年，且本季用於智慧手機、個人電腦 (PC) 和電視等電子產品的記憶體平均價格將續呈現雙位數跌幅。

隨著疫情帶動的需求紅利消退，記憶體供應商飽受庫存壓力所苦，紛紛看壞前景。為解決供應過剩問題，美光 (MU-US)、SK 海力士 (SK Hynix)、威騰電子 (WDC-US) 和鎧俠 (Kioxia) 已計劃減少投資，美光甚至在上月宣布裁員等撙節措施。

作為全球最大記憶體供應商，三星電子 (Samsung Electronics) 本月稍早預估，上季營業利益將年減 69% 至 4.3 兆韓元 (約 35 億美元)。該公司將在周二 (31 日) 公布財報。

三星公布之後，SK 海力士緊接著於周三 (1 日) 公布業績。FactSet 分析師平均預估，SK 海力士上季虧損約達 8120 億韓元 (約 6.61 億美元)。

對科技產品的強勁需求，在疫情初期將記憶體價格推至高峰，隨後於 2021 年底開始回落，受經濟阻力、利率上升、俄烏戰爭和中國封控等不利因素打擊，季跌幅也在去年下半年進一步擴大。

研究公司 International Data 負責記憶體部門的副總裁 Kim Soo-kyoum 表示，因需求低迷，預估今年記憶體價格將持續下滑，但下半年季跌幅可能收窄或趨緩，具體情況取決於買家回歸的時間。

集邦科技 (TrendForce) 數據顯示，去年 10 月至 12 月期間，DRAM 和 NAND Flash 的平均合約價分別較前一季下滑約 23% 和 28%。

展望今年 Q1 和 Q2，集邦認為，通膨、高利率和經濟疲軟將繼續拖累企業和消費者對智慧手機、PC 和伺服器等產品支出，預估 DRAM 價格將續跌 20% 和 11%，NAND Flash 估跌約 10% 和 3%。

集邦資深研究主管吳雅婷 (Avril Wu) 預估下半年 DRAM 價格將繼續回落，可能需要以大規模減產來支撐價格，但 NAND Flash 價格有望自下半年起反彈，因為 NAND Flash 最近幾個月跌價幅度更大，令供應商更積極減產。

目前三星並未正式宣布減產行動，三星電子記憶體事業執行副總 Han Jin-man 在 10 月份的財報電話會議上表示，沒有考慮為了短期的供需再平衡進行人為減產。三星發言人則表示公司立場並未改變。

高盛上月發布報告預測，三星上季半導體部門營業利益估年減 83%，至約 1.5 兆韓元 (約 12 億美元)，且因 NAND Flash 業務損失慘重，高盛預估三星記憶體事業將從今年 Q1 開始出現營運虧損。