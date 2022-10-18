明年伺服器DRAM搭載容量恐跌破1成 記憶體廠承壓

據研調機構 TrendForce 調查顯示，明年伺服器整機出貨量預估僅年增 3.7%，低於今年的 5.1%，且考量成本，伺服器 DRAM 平均搭載容量年增幅也僅 7%，為 2016 年以來首度降至 10% 以下，對南亞科 (2408-TW) 等記憶體廠而言，明年伺服器 DRAM 應用成長動能將持續面臨壓力。

DRAM 市況今年第二季起急轉直下，業者原預期，伺服器需求將是下半年僅存的亮點，不過，隨著景氣放緩，需求疲弱情況進一步擴散至資料中心領域，南亞科 (2408-TW) 就直言，受能源價格上漲及整體經濟情勢趨緩影響，資料中心建置放緩、需求出現遞延。

台廠除南亞科外，記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW) 等，也都供貨不少產品給伺服器，營運同步受影響。

TrendForce 指出，伺服器物料吃緊情況已於下半年改善，短料供貨交期顯著恢復，隨著物料供給無虞，需求可被滿足，明年伺服器整機出貨量成長動能將趨緩，整機出貨量預估僅年增 3.7%，低於今年的 5.1%，伺服器 DRAM 平均搭載容量年增幅也僅 7%。

不過，TrendForce 認為，明年伺服器 DRAM 平均搭載容量仍有機會提升至 12%，由於今年第三季 Tier 1 客戶拿到的伺服器 DRAM 價格，已跌破歷史新低，明年價格將持續下探，若原廠針對高容量 64GB 模組釋出更大價格折扣，有機會刺激買方加大採購力道。

至於企業級 SSD 平均容量，TrendForce 認為，隨著今年第四季價格跌幅擴大至 15-20%，加上 2023 年仍難以改善供過於求態勢，報價恐持續面臨修正，但降價也將刺激整機搭載容量提升，且新一代 CPU 平台支援 PCIe 5.0 傳輸，有助平均容量成長，預估明年企業級 SSD 平均容量將年增 26.4%。

