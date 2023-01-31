推特支付首筆利息 傳準備推出支付功能 

金融時報 (FT) 引述知情人士說法報導，推特正準備推出支付功能，且已經開始申請監管執照。另外，推特已就馬斯克去年收購公司的 130 億美元債務支付首筆利息，金額約 3 億美元。

在推特廣告收入下滑之際，推特新老闆馬斯克正在設法開闢新的營收來源，支付功能便是其中一項。根據報導，負責開發支付功能的是推特的產品經理主任 Esther Crawford。

馬斯克曾表示，買下推特是他打造「萬能 app」(everything app) 遠大計畫的一環，希望最終能推出集社群網路、P2P 付款和電商購物功能於一身的服務。

在馬斯克收購之前，推特曾在 2021 年初尋找能讓用戶從追隨者收取小費的功能。

馬斯克去年 10 月砸 440 億美元收購推特並使其下市，資金來自個人出資、投資基金和以摩根士丹利為首的一批銀行貸款。

直到上周五，推特終於針對七家銀行提供的 125 億美元貸款支付第一筆利息，先前銀行一直無法將其出售給外部投資人，而必須承擔這筆債務。推特、馬斯克均拒絕置評。

根據未參與推特收購案的參與者以及彭博的推測，推特支付的第一筆利息約 3 億美元，支付期限大約落在 1 月 27 日，也就是收購案完成的三個月後。

雖然推特支付第一筆利息的消息，提高投資人對馬斯克在短期內扭轉推特破產命運的希望，但而這位富豪到底能不能成功改造推特仍被打上問號。

推特一年利息支出預估超過 12 億美元，這當中有一些是浮動利率，代表隨著聯準會 (Fed) 升息，負擔也會加重。在被收購之前，推特一年利息支出不到 1 億美元。

被收購之後，推特不但付不出舊金山總部和倫敦辦公室的租金，被多家包商提告未如期付款，甚至拍賣咖啡機和總部的小藍鳥雕像籌集資金。馬斯克也不諱言提及破產，從去年 10 月迄今裁員消息不斷。

但另一方面，馬斯克堅稱推特財務正在改善。去年 12 月他說，推特帳上擁有約 10 億美元現金，經過一番撙節之後，正朝現金流損益兩平的目標前進