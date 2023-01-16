馬斯克有本錢打價格戰 中國國產特斯拉史上最低價 效果立竿見影

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) ，把中國國產特斯拉售價砍到歷史新低，效果立竿見影，部分城市門市訂單量暴增 500%，導致造車新勢力面臨沉重壓力。

《第一財經》報導，上海周日（15 日）下起雨夾雪。下午 2 時許，在上海一家特斯拉中心，依舊有七組客戶冒雪前來看車。「最近到店客流量明顯增加，今天如果不是下雪，來看車的人可能會更多。」銷售人員表示。

特斯拉中國在 1 月 6 日大幅下調部分產品售價，Model 3 起售價為人民幣（下同）22.99 萬元，Model Y 起售價為 25.99 萬元。如果追溯到特斯拉去年首次降價前價格，Model 3 起售價至今降價金額已達到 5 萬元，且售價寫下國產特斯拉歷史新低。

國產特斯拉大降價，效果立竿見影，過去數日《第一財經》透過現場走訪、電訪等方式，採訪中國多座城市特斯拉門市，發現二三線城市特斯拉門市客流量與訂單數急劇增加，部分城市門市訂單量較前月激增 500%。

中國汽車消費服務平台「車 fans」創始人孫少軍表示，在特斯拉中國降價後的第一個周末，特斯拉門市平均收到 110~130 個真實訂單，訂單量明顯增加；進店量較前月躍增 450% 左右，且客戶以直接到店為主，電話邀約到店數量較少。

特斯拉大砍價，給比亞迪 (002594-CN) 等車廠帶來一定壓力。一位比亞迪銷售人員說，已有數位海豹和漢預訂用戶退訂，轉購特斯拉。部分車廠電動車部門則連夜開會，商討對策。

「之前我看過極氪、蔚來 (09866-HK) 、特斯拉等幾個品牌，特斯拉內飾太『樸素』，智慧配置也不如中國品牌產品，性價比有些低，最早就被我排除；但是最近降價之後，性價比一下子就上來了，現在又讓我有些糾結了。」一名特斯拉門市客戶說。

特斯拉中國調整價格後，兩款產品均進入 25 萬元左右售價區間，直接槓上小鵬 (XPEV-US) 、比亞迪等品牌新能源產品。

「特斯拉的利潤比較厚，有成本去打價格戰，我們沒有這個能力。」某車廠管理層人士崔野（化名）表示。

「這幾年新能源車成本大幅上漲，到現在鋰電池等核心零部件還沒有看到價格的明顯下調，蔚來、小鵬等頭部造車新勢力，甚至包括來自傳統車廠的埃安等，都沒有走出越賣越虧的『怪圈』。」崔野表示，而特斯拉的毛利率，在各大車廠中堪稱一騎絕塵，在國補退場和成本未明顯下降情況下，其它車廠很難跟進特降價。