馬斯克和特斯拉周二將為2018年私有化推文被告出庭

馬斯克和特斯拉 (TSLA-US) 將於周二 (17 日) 在舊金山出庭審理一起案件，該公司股東聲稱他們被馬斯克 2018 年聲明所騙，該聲明稱資金「已獲確保」以將這家電動車製造商私有化。

該訴訟要求在馬斯克於 2018 年 8 月 7 日發布推文後的幾天內買賣特斯拉股票的股東獲得賠償。該公司股價在 2018 年 8 月 17 日之後飆升，然後再次下跌，當時《紐約時報》報導，為特斯拉提供資金私有化出價「絕未確保」。

股東們沒有具體說明損失金額，但表示馬斯克的推文讓投資人損失「數十億美元」。

被告還包括 7 名現任和前任特斯拉董事，他們否認有不當行為。

在遴選出陪審團成員後，開庭辯論可能會在周二稍晚時開始。陪審團候選成員都被詢問對馬斯克的看法以及是否擁有特斯拉汽車。

馬斯克曾要求美國地方法院將案件移交至德州，理由是太多潛在的陪審員對他有偏見，因為當地媒體對他於 10 月接任推特後的裁員充滿負面報導。

負責審理此案的法官上周否決了這項提議。

投資人於 2018 年 8 月提起訴訟。馬斯克在在之前在推特上發布消息宣稱，正在考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化。他在推文中寫道：「資金已獲確保」。

在同一天的另一條推文中，他寫道，「投資方的支持得到確認」，並補充說，「不確定的唯一原因是這取決於股東投票」。

法院已裁定這些陳述是不真實和魯莽的。陪審團將決定馬斯克的話對投資人是否重要，他是否有意行事，是否應判給損害賠償金以及賠償金額。

被告在法庭文件中表示，他們將以馬斯克有充分理由相信這筆交易資金獲得確保為辯護重點。

法庭文件顯示，這位億萬富翁曾多次會見沙烏地阿拉伯主權財富基金總經理 Yasir Al-Rumayyan。該文件還指出，Al-Rumayyan 曾敦促馬斯克將特斯拉私有化，並提供高達 600 億美元的支持。

根據法庭文件，馬斯克可能會出庭，同行者還包括甲骨文 (ORCL-US) 聯合創始人埃里森 (Larry Ellison) 和福斯公司董事長默多克 (Rupert Murdoch) 的兒子詹姆斯 (James Murdoch)。

審判預計將持續 3 周左右。