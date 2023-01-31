〈紐約匯市〉市場聚焦超級央行周 DXY升、歐元跌

隨著聯準會 (Fed) 即將召開為期兩天的利率會議，美元指數周一 (30 日) 上升，歐元回吐升幅後轉跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 102.26，是 1 月 24 日以來最高。

市場普遍預期 Fed 本周將升息 1 碼，投資人將關注央行對於未來還會升息多少次的暗示。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的處境艱難，因為他們 (指 Fed) 將升息 1 碼，但他必須反駁市場對於央行正在放寬金融條件的說法。

聯邦基金期貨交易員預估，到 6 月時，基準利率將從目前的 4.33% 升到 4.94% 的高峰，然後在 12 月降至 4.53%，這和 Fed 官員的評論形成明顯對比，官員們曾表示，為了壓低通膨，央行必須在一段時間內將利率維持在限制性水準。

之所以會出現上述差異，部分和交易員的推測有關，他們認為，美國經濟疲軟和潛在經濟衰退，可能促使 Fed 轉向更鴿派的政策。

歐元下跌 0.13% 至 1.0851 美元，回吐稍早升幅。西班牙周一公布 1 月消費者物價意外年增 5.8%，是六個月以來首次上升。

周四 (2 日) 公布利率決議之前，英鎊貶近 0.4% 至 1.2349 美元。市場預期英國和歐洲央行本周都將升息 2 碼。

美元兌日元漲近 0.5% 至 130.45 日元。

鑑於長期貨幣寬鬆帶來的成本上升，日本一專家小組建議，日本央行 (日銀, BOJ) 應將「通膨率 2%」視為長期目標。

澳幣貶約 0.7% 至 0.7059 美元，但本月有望升逾 3%。澳洲上季通膨率飆至 33 年高位，促使交易員加大對澳洲央行 (RBA) 進一步收緊政策利率的押注。

截至台灣時間周二 (31 日) 約 6:00 價格: