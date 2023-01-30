〈國銀利率創高〉房貸族肩頭重！利率衝破1.86%寫7年來新高

中央銀行今 (30) 日公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率達 1.864%，較上月續揚 0.013 個百分點，不僅連 13 升，更創 2016 年 1 月來新高。

央行直指，由於去年 12 月央行理監事會議決議再升息半碼，利率可能僅部分反映，預料 1 月公布的國銀利率還會足額反映。

而 12 月五大銀行承做購屋貸款為 644.95 億元，雖較上月上揚 43.65 億元，並來到去年 6 月以來相對高點，反映年底交屋旺季，但整體房市交易縮減，也使 12 月房貸承作來到 3 年同期低點。

據統計，六都 12 月房市交易量合計 20754 棟，月增 13.5%，其中，台北市月增 5.9%，新北市月增 17.7%，桃園市月增 14.2%，台中市成長 21.3%，台南市月增 8.6%，高雄市月增 2.0%。

不過，與去年同期相比，六都房市交易量年減 25.1%，其中台北市年減 26.2%，新北市年減 28.1%，桃園市年減 21.7%，台中市年減 8.8%，台南市年減 26.5%，高雄市年減 42.5%。

房仲業者指出，全球經濟放緩，消費者信心疲軟，民眾購屋態度轉趨觀望保守，房市已出現降溫趨勢，惟不少建商為節省土增稅，紛紛趕在年底前交屋，因而造成六都在年底交屋潮挹注下呈現月增。

根據信義房價指數，台北市月減 0.28%、年增 7.92%，新北市月增 1.09%、年增 6.45%，央行說明，雙北的房價增幅已縮減，雖不至於驟降，但呈緩步下滑。