〈房產〉2022台灣房市猛虎變病貓 房仲：2023慎防獲利回吐

022 年虎年房市上半年虎虎生風，幾乎就是這波多頭最後的煙火，市場出現「買、租、裝修」皆創新高的現象，不過隨後受到美國暴力升息、通膨惡化、股市跌跌不休、利率升升不息等衝擊，房市由盛轉衰，下半年猛虎變病貓。展望 2023 房市已進入修正循環，房市高處不勝寒，兔年房市恐怕要慎防「獲利回兔」的壓力。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，虎年房市上半年在通膨預期、造價上揚與科技業投資等利多刺激，一二手市場同創新高，預售市場漲勢可怕，一手市調機構統計，過去一年房價的漲幅創下 20 年以來新高，連房地合一稅的稅收，也創下上路以來的新高，不過短期房價漲得又快又急，加上大環境已經沒有支撐房市繼續往上的條件，房市也將進入大調整期。

曾敬德指出 2022 房市出現幾大現象包括：

1. 一二手房價同創歷史新高

2. 移轉棟數衰退 6 年來首見衰退，估跌破 32 萬棟

3. 下半年預售實價揭露量較去年第四季旺季腰斬

4. 資金由寬鬆轉向緊縮，房貸利率連四升

5. 科技業投資題材退燒

6. 危老題材熱，北市累計約 20 間飯店核准危老

7. 頂級 A 辦仍夯，租售價格維持高檔

8. 觀光處於谷底等待復甦，店面仍深受影響

展望 2023 年房市可能出現的現象：

1. 房市進入盤整期

2. 實價行情可能從地板變成天花板

3. 一手案若銷況持續低迷，恐怕會有讓利現象

4. 房價強漲區、重劃區難免出現修正壓力

5. 下半年選戰開打，房市可能成為政策焦點

6. 利率升息循環接近尾聲

7. 觀光復甦，店面飯店業谷底回升

曾敬德表示，展望 2023 兔年，因為外在情勢已經逐漸改變，房市難免會有高處不勝寒的疑慮，加上現在民眾對於房價已經沒有不買會更貴的預期，房市景氣循環從高檔步入修正的跡象越來越顯著。