蘋果明年導入MicroLED 富采將切入供應鏈

南韓媒體 The Elec 近期引述市場研調 DSCC 報導，蘋果 (AAPL-US) Apple Watch 初期 MicroLED 晶片供應商為歐司朗，而富采 (3714-TW) 旗下晶電將進入供應鏈，台積電 (2330-TW) 則將協助驅動 IC 製造。

富采不評論單一客戶，但公司表示，目前在 MicroLED 市場處於領先地位，對於更多市場新應用，都有機會成為其中一份子，未來 MicroLED 發展將先佈局小尺寸 AR/VR、穿戴裝置，再進攻電視 / 戶外螢幕，最後朝車用面板、HUD 發展。

蘋果目標最快明年底前，在 Apple Watch Ultra 高階系列產品中導入 2.1 吋 MicroLED 面板，取代目前的 OLED 面板。

富采預期，2024 年 MicroLED 市場將會日漸成熟，帶動供應鏈活絡發展，公司也積極備戰，目前 MicroLED 布局已進入第二階段，除晶成半導體已開始少量出貨驗證產品外，也宣布建置 6 吋廠房，並與錼創 (6854-TW) 合作完成裝機，預計明後年啟動量產。

隨著 MicroLED 市場成長，富采指出，2025 年後將再進一步興建新廠，抓緊商機；至於與錼創的合作，目前主要借助錼創過去在高階晶粒的生產經驗，來共同建置產線，未來錼創將專注於巨量移轉，富采則專注於高資本化的晶粒生產。