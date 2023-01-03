〈房產〉2022年六都全年房市交易量年減9% 創3年來新低

全台六大都會區分別公布 2022 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 754 棟，全年房市交易量爲 24 萬 3633 棟，年減 9%，爲 3 年來新低，其中除台中市交易突破 5 萬棟並年增 2%，其餘五都交易量均呈現衰退，並以高雄年減 17.3% 最弱。

東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，縱觀全年房市表現，六都之中僅台中市在新案交屋的加持下，全年買賣移轉棟數仍有 2% 的小幅增加，其他五都均呈現出年減的趨勢，其中又以南二都的減幅最為顯著。2021 年在科技題材的不斷發酵下，投資買盤大舉進軍台南、高雄，導致南二都房市熱度極速升溫，如今房市暗藏洶湧，買方出手更加慎重，房市自然也開始回歸理性。

同時，依全台六都的 2022 年全年交易量 24.36 萬棟推估，台北市不動產仲介經紀業公會推估全年全台建物買賣移轉棟數會回落到 32 萬棟關卡，創下近 6 年來首度負成長紀錄。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2023 年在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給與總統大選四大變數影響下，台灣房市表現不容樂觀，預期 2023 房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估 28.0-29.3 萬棟之間，較 2022 年減少 8-11%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，12 月六都建物買賣移轉棟數月增 13.5%，六大都會區均較 11 月量增，其中，台北市月增 5.9%，新北市月增 17.7%，桃園市月增 12.8% 最多，台中市成長 21.3%，台南市月增 8.6%，高雄市月增 2%。

由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，因此 12 月建物買賣移轉棟數主要是反映 11 月至 12 月初的市況，全球經濟復甦力道放緩，消費者信心疲軟，民眾購屋態度轉趨觀望保守，房市已出現降溫趨勢。

不過，不少建商為了節省土增稅，紛紛趕在年底前交屋，讓六都在年底交屋潮挹注下而呈現月增，像是新北土城、中和、鶯歌，桃園楊梅、龜山以及台中南屯、南區、太平、清水等，以及台南安平、永康，高雄鳳山、仁武等區域都有不少新屋交屋，讓六大都會區交易量表現均較 11 月亮眼。

全台六都 2022 年 12 月交易量年減 24.2%；其中台北市年減 26.2%，新北市年減 28.1%，桃園市年減 16.5%，台中市年減 8.8%，台南市年減 26.5%，高雄市年減 42.5%，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，除了桃園市、台中市表現相對穩定外，其餘四大都會區量縮幅度均超過二成，高雄市更是減少逾 4 成最多。

進一步觀察 2022 年全年六大都會區建物買賣移轉棟數，陳金萍表示，六都整體交易量合計 24 萬 3633 棟，年減 9%，其中僅台中市較去年成長，年增 2%，其餘五都均較去年衰退，台北市年減 7.4%，新北市年減 11.9%，桃園市年減 5.6%，台南市年減 13.7%，高雄市年減 17.3%，新北市、台南市、高雄市均年減逾一成，量縮最為明顯。是近六年來首次衰退，同時也將是近三年來最交易量低量。