港股59天狂漲54% 收復22,000點大關 誰是主力？

香港恒生指數 59 天暴漲逾 54%，收復 22,000 點大關，且海外避險基金是多頭主力，凸顯政府調整疫情防控政策後，帶動資金湧入港股趨勢。

《每日經濟新聞》報導，從去年 10 月 31 日算起，恒生指數 59 個交易日勁揚逾 54%，重返 22,000 點關卡，不僅吹響反攻號角，也親自成為反彈急先鋒。兔年春節期間，港股開市的兩天（26 日、27 日），恒生指數累漲 2.9%，恒生科技指數漲 5.35%，漲幅傲視國際股市。

個股也不乏亮點。騰訊 (00700-HK) 股價收復 400 港元關口後，上周五（27 日）續漲，收於 415 港元，連續第六個交易日走高，總市值直逼 4 兆港元。從 2022 年 11 月 1 日至 2013 年 1 月 27 日，騰訊股價從 200 元附近扶搖直上，飆漲近 102%。

那麼究竟是誰在買買買？某券商資深策略研究人士說：「本輪港股市場反彈的主力是海外避險基金。在 MSCI 新興市場指數裡面，中國應該占到 16%，而海外資本對中國的配置比例，是嚴重低於這個比例的。」

滬上某基金經理人也說：「目前外資正走在從『低配』到『標配』的路上。」

中金公司的研究指出，港股賣空成交占總成交額的比重從去年 7 月以來持續攀升，並於 10 月上旬創下 24.5% 的高點。從 5 日移動平均數據看，此指標從 10 月高點降至 12 月下旬 13.3% 的低點。

不僅如此，香港證監會（SFC）統計的空頭部位也同步減少。截至 2022 年 12 月 2 日，有空頭倉位的港股為 651 檔，空頭倉位占流通市值加總比率為 1.33%，比 11 月初的 1.44% 少。

中金公司發現，空頭快速回落，以及南向和海外主動資金並未加速流入，說明近期反彈可能是空頭回補和一些交易型資金所致。需要注意的是，這類資金流入並非出於基本面考量，投資人不能套用價值型資金的「買入並持有」做法。

展望未來，券商交易員李宇說：「今年市場我們相對來說是比較看好，特別是港股。因為過去兩年導致影響市場的主要因素，都已經基本消失或者顯著改善中。整體來看，對外和對內政策的思路都有了較大的變化。」

李宇認為，就內部而言，政府已經大幅鬆綁疫情防控政策，對民營企業的態度也明顯改善。例如，騰訊拿到很多新遊戲版號，螞蟻消費金融迎來增資。

在外部方面，外部關係的改善，包括中美關係，以及中國、日本及澳洲的元首會晤。

博時基金境外投資部基金經理趙憲成指出，外資大致上看好港股。有人認為中國經濟開始回升，即便無法快速回暖，但成長率仍優於美國與歐洲。也有人認為，全球經濟仍面臨不確定性，待全球經濟趨勢更加明朗後，再加碼港股。