〈港股盤後〉恆指兔年開門爆漲4% 各類股全面上揚 離岸人民幣升破6.73

港股春節後首個交易日周四 (26 日) 開市，恆生指數、恆生科技指數開高走高。收盤恆生指數上漲 2.37%，續創去年 4 月以來新高；恆生科技指數大漲 4.26%，創去年 7 月以來新高。

多數熱門類股集體爆發，汽車股大漲，「蔚小理」全部上漲逾 10%；春節檔票房突破 55 億，影視股開盤走強，歡喜傳媒一度漲近 30%。

此外，春節期間出遊人數大增，旅遊股也呈現大漲，中國中免大漲 8% 再創上市來新高。午後半導體類股走強，華虹半導體漲逾 6%，地產和物業管理股走高，德信中國漲近 10%，合景泰富集團、龍湖集團漲近 8%，融創服務、碧桂園服務漲近 5%。

機構法人表示，港股後市看好，受三大因素推動：跌幅夠深、估值夠低、政策夠好。雖然恆指已經自低點反彈近半，但目前恆指本益比距離歷史中位數仍有可觀的距離。獲利和估值預期都會恢復，今年上漲空間可期，值得期待。

熱門股方面，騰訊控股全天走高，收盤上揚 3.8% 報 408.2 港元，收復 400 港元關口，創去年 3 月 3 日以來約 11 個月新高。小米集團大漲逾 12%。其他網路科技股如嗶哩嗶哩漲 8%，阿里健康、京東健康漲超 4%，京東漲 2.76%。

離岸人民幣兌美元也強勢拉升，突破 6.73 關口，報 6.7280，盤中大漲超過 400 點。