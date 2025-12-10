鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 10:30

最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。

中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25% 專家：開源戰略見效 撼動ARM/X86壟斷地位（圖：Shutterstock）

在當前全球晶片競爭加劇的背景下，中國晶片產業正積極尋求技術自主之路。近年來，中美科技摩擦持續升級，從光刻機到晶片設計軟體等多個關鍵環節受到制約，促使中國加快對開源架構 RISC-V 的佈局，這一選擇被業內視為實現技術突圍的重要路徑。

中國工程院院士倪光南早前指出，擁抱開源架構是打破技術壟斷的關鍵。不同於受西方企業控制的 ARM 和 X86 架構，RISC-V 具有開放、可自由使用的特性，更能保障中國晶片產業的供應鏈安全。

目前，全球 RISC-V 基金會成員已快速增長，中國科學院、阿里巴巴等機構和企業積極參與其中，推動生態建設。

在產業落地方面，阿里巴巴達摩院已形成較完整的 RISC-V 產品系列。自 2018 年推出首款處理器 IP 玄鐵 E902 以來，阿里產品線已覆蓋 E、R、C 三大系列，累計出貨量突破 45 億顆。今年推出的服務器級處理器玄鐵 C903 主頻達 3.4GHz，性能表現已可媲美主流架構，適用於 PC、邊緣伺服器等高性能計算場景。

阿里達摩院同時也建構開放式設計平台「無劍」，通過降低開發門檻吸引更多合作方加入，加速 RISC-V 生態成熟。

隨著 AI 技術發展，阿里基於通義大模型的技術累積，有望為 RISC-V 架構注入新動能，推動其在 AI 計算場景的應用創新。