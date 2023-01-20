〈港股盤後〉虎年封關 恆指全年下跌7.4%

港股周五 (20 日) 迎來虎年最後交易日，總計由 2022 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 21 日全年下跌 7.4%，從牛年 2 萬 3802.26 點收盤價漲至虎年初最高 2 萬 5050.59 點，隨後一路下跌，最低跌至 10 月底的 1 萬 4597.31 點。自 11 月之後，港股迎來絕地反彈，一路漲到 2 萬 2000 點以上。

周五收盤，港股上漲 1.82% 報 2 萬 2044.65 點。恆指科技指數虎年全年下跌 15.6%。

截至周四 (19 日)，虎年全年港股表現最好的藍籌是中國神華，漲幅高達 45.8%，中國聯通漲逾 40%，海底撈、周大福、百威亞太等消費股也漲幅居前；跌幅居前的則包括美團、龍湖、碧桂園在內的科技互聯網和內房股。

在恆生科技指數成分股部分，小鵬汽車大跌逾 70% 領跌，商湯下跌 69%，蔚來跌 46%，小米跌 29%，美團跌 27%，騰訊跌 14%，阿里巴巴僅跌 1.5%；而攜程集團大漲 45% 領漲，阿里健康、京東健康也全都上揚。

在港股通個股方面，虎年漲幅最猛的是俞敏洪旗下的新東方在線，且該公司打算更名為東方甄選，股價在虎年暴漲 15 倍，成為絕對大牛股。弘業期貨大漲 158%，阜豐集團、美高梅中國等漲幅超過 100%，呷哺呷哺、中國中免、新華製藥等漲幅超過 50%。

在跌幅榜單前 20 名中，小型內房股占多數，多支小型地產股紛紛跌超過 80% 至 90%，天譽置業、佳源國際控股、正榮地產、港龍中國地產、弘陽地產、德信中國、融信中國等跌幅居前，此外還有次新股商湯科技，全年跌 69%，新股快狗打車暴跌 79%，造車新勢力 小鵬也下跌超過 80%。