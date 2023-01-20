馬雲傳現身香港會晤財金界大咖 阿里巴巴港股上漲

香港媒體周五 (20) 報導，阿里巴巴共同創辦人馬雲人在香港，將會晤科技和金融界主管並舉行一連串會議，消息傳出後，香港掛牌的阿里巴巴股價應聲上漲。

根據香港經濟日報的報導，阿里巴巴旗下螞蟻集團整頓有所突破之後，馬雲近日更頻繁出現在公開場合，先是 1 月初在泰國曼谷現身，近日又飛往香港，與當地重量級財金界人士會面，甚至有機會在香港度過農曆新年。

目前不清楚馬雲和這些商界人士會面所談論的內容。據了解，馬雲也趁機會晤多位朋友，將暫時停留在香港，還不知道何時會離開。

由於香港近來大幅放寬出入境旅遊限制，預料會有更多財金界人士飛往香港處理事務。

馬雲在 2020 年 10 月參加上海外灘金融峰會時曾批評中國監管機構，指責國營銀行有著「當鋪思維」，在那之後，馬雲幾乎不再出現在眾人眼前，低調度日。

不過近年周遊列國的他，本月初被人目睹在泰國曼谷考察正大集團，由正大董事長謝國民親自接待，還被目睹造訪米其林一星街邊料理 Jay Fai 吃海鮮，以及在拳館看泰拳比賽並和拳手合照。

馬雲去年 5 月曾回到杭州阿里園區，出席阿里親友日，之後的行程休閒和考察兼具，包括去年 6 月在西班牙馬約卡島 (Mallorca) 打高爾夫球，去年 7 月初赴荷蘭考察永續畜牧業和漁業。

英國金融時報 (FT) 去年 11 月底報導，馬雲已在東京市中心生活將近半年，而且定期前往美國和以色列。但之後傳出他本人無意長居國外，據說他去年底曾透露期待和大家「線下見」，暗示可能會回到中國。

隨著中國對科技平台公司的整頓似乎暫告一段落，阿里巴巴 (09988-HK) 股價已從低點回升。報導曝光後，阿里巴巴周五在香港掛牌的股價約上漲 2.67%，報每股 115.20 港元。