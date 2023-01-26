〈美股盤後〉企業前景疲軟引衰退擔憂 美股震盪收低 道瓊驚險收紅

美股在歷經震盪走勢後，周三 (25 日) 多半收低，僅道瓊驚險收紅，美國企業財報表現黯淡，令投資人擔憂聯準會 (Fed) 緊縮政策對經濟造成衝擊。

道瓊周三盤中一度跌逾 460 點，終場翻紅但幾乎收平，在微軟 (MSFT-US) 發布悲觀指引，並警告本季雲端事業成長趨緩後，那指一度崩逾 2%，終場跌勢收斂但仍收黑。

標普 500 指數盤中最多挫 1.5%，終場小幅收黑，11 大板塊當中有 5 個板塊收低，其中以公用事業類股跌幅最大，工業股跌幅居次。

美股財報季持續展開，截至周三開盤，共有超過 19% 的標普 500 指數成分股公司公布第 4 季財報，其中有 68% 的公司業績優於預期。收盤後，投資人將目光集中特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US) 等企業財報，兩者周三分別收漲 0.38% 和 0.52%。

地緣政治消息面，美國宣布將向烏克蘭提供 31 輛美製 M1 艾布蘭 (M1 Abrams) 坦克，德國也承諾提供豹 2 坦克，助烏克蘭對抗俄軍在烏東的潛在攻勢。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.69 億例，死亡數突破 679 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種約 132 億劑疫苗。

周三 (25 日) 美股四大指數表現：

(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.47%；Meta Platforms(META-US) 跌 1.15%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 2.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.89%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。

道瓊成分股漲跌各半。迪士尼 (DIS-US) 漲 2%；麥當勞 (MCD-US) 漲 1.28%；Walgreens(WBA-US) 漲 1.06%；嬌生 (JNJ-US) 漲 0.71%；高盛 (GS-US) 漲 0.37%；波音 (BA-US) 漲 0.33%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.48%；安進 (AMGN-US) 跌 1.22%；旅行家集團 (TRV-US) 跌 1.3%；3M(MMM-US) 跌 1.8%。

費半成分股多收紅。安森美 (ON-US) 漲 2.47%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 1.72%；美光 (MU-US) 漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 漲 0.36%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.3%；超微 (AMD-US) 漲 0.28%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.74%；德儀 (TXN-US) 跌 1.13%。

台股 ADR 漲跌互現。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.27%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.08%；聯電 ADR(UMC-US) 持平；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.21%。

企業新聞

特斯拉周三收盤小漲 0.38%，盤後勁揚 5.7%。雖然特斯拉上季汽車毛利率降至 5 季以來最低，該公司仍公布優於預期的業績表現，在全球經濟疲軟的背景之下，電動車銷售前景成為投資人的關注焦點。

馬斯克表示，大幅降價確實創造出一波需求，在沒有外部干擾的情況下，1 月電動車需求量大約是產量的 2 倍，他預估 2023 年銷量有望達到 200 萬輛。

IBM 周三收盤跌約 0.5%，盤後挫近 2%。該公司上季營收成長持平，但整體財報優於預期，並發布樂觀的年度銷售預測。與此同時，IBM 也加入裁員行列，宣布於全球裁員 1.5%，估影響 3900 名員工。

AT&T(T-US) 收盤漲 6.58%，盤後小漲 0.2%。AT&T 公布上季整體用戶成長超出預期，並否認電信產業正處於價格戰的說法。

經濟數據

無

華爾街分析

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，多空拉鋸仍在持續進行，而最新走勢顯示科技股財報激發了空頭。

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 認為，投資人應該利用反彈機會來削減對股市的曝險，聯準會緊縮政策對經濟成長以及企業獲利的影響，未來幾個月可能會反映在股市當中。

Saperstein 稱：「我們對最近幾周的財報質量不太滿意，通膨和經濟成長放緩仍使未來的企業利潤率面臨風險。」

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 說：「股市這幾天的起起落落顯示拔河比賽正在進行中，從聯準會的角度來看，黯淡的財報指引顯示他們的行動正在發揮作用，這已經成為市場的催化劑，獲利很重要，但真正引起市場關注的是 Fed 利率和通膨問題。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主