知名諾獎得主：美國明年將陷入衰退 問題出在貨幣供應

約翰霍普金斯大學應用經濟學教授、諾貝爾經濟學獎得主 Steve Hanke 周一 (29 日) 表示，明年美國經濟將陷入衰退，這不一定是因為升息所帶來的後果。

他說：「我們將陷入衰退，因為我們已經有五個月的 M2 為零增長，貨幣供應增長，而聯準會甚至沒有看到這一點。」

市場觀察人士將廣義 M2，作為衡量貨幣供應總量和未來通膨的指標，M2 包括現金、支票、儲蓄存款和貨幣市場證券。

Hanke 警告說，最近幾個月，貨幣供應停滯不前，這可能導致經濟放緩，並在 2023 年帶來經濟衰退。

他指出，過去兩年由於美國貨幣供應量空前增長，讓通膨維持在高位，而聯準會主席鮑爾對此一點都不了解。

Hanke 說：「他仍然在談論供應方面的問題」，「他沒有告訴我們，通貨膨脹總是由貨幣供應量過度增長—開啟印鈔機所導致的。」

鮑爾上周五在傑克森霍爾經濟研討會上發表政策演講時表示，他認為美國的高通膨是「需求強勁和供應受限的產物，聯準會的工具主要針對總需求起作用」。

Hanke 預計，通膨可能會持續整個 2023 年，甚至可能會延續到 2024 年。

Hanke 表示，他的通膨模型顯示，到 2022 年底，物價漲幅將在 6% 至 8% 之間。到 2023 年底，通膨率將達到 5%。