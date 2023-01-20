紐約聯準銀總裁：通膨仍是頭號擔憂 Fed還有很多工作要做

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 認為，雖然有跡象顯示美國通膨成長正在放緩，但過高的通膨仍是他在 2023 年最擔心的事情，且當前勞動力市場非常吃緊，在讓通膨回到目標水準之前，聯準會 (Fed) 還有很多工作要做。

威廉斯周四 (19 日) 在固定收益分析師協會 (Fixed Income Analysts Society) 的演說中表示：「通膨仍居高不下，且有跡象顯示供需依舊失衡，在貨幣政策方面，我們明顯還有很多工作要做，才能讓通膨持續回落到 2% 目標。」

威廉斯警告，想要壓低通膨，可能需要經濟成長在一段時間內低於趨勢水平，以及就業市場部分降溫。

但他也說，隨著升息開始產生預期效果，一些經濟趨勢正朝 Fed 希望的方向發展。他預估今年經濟成長率將放緩至 1% 左右，失業率將升至 4.5%。

雖然預期今年通膨率將放緩至 3%，並在接下來幾年回到 2% 目標，威廉斯仍將通膨視為 2023 年的頭號擔憂，同時強調，恢復物價穩定對實現長期就業最大化來說非常重要。

Fed 去年以前所未有的速度調升短期利率目標，把聯邦資金利率從接近零的水準升到 4.25%-4.5%，且過程中多次大幅升息，對終點利率的預測也比原本估計的還要更高，不過隨著通膨壓力趨緩，近期多位央行官員紛紛表示支持在接下來會議上放慢升息步伐。

這次發言中，威廉斯沒有具體說明對下一次升息規模的看法，但也沒有反駁市場對升息 1 碼的預期。