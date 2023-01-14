美國12月進口物價意外攀升 通膨可能不好對付

美國去年 12 月進口物價在連續 5 個月下滑後意外攀升，原因是受天然氣和食品價格上漲提振，暗示即便消費者物價降溫，聯準會（Fed）對抗通膨的戰鬥仍將曠日持久。

美國勞工部周五（13 日）公布數據顯示，美國去年 12 月進口物價指數從去年 11 月的下降 0.7%，反彈升至 0.4%，遠高市場預期的 - 0.9%；按年來看，去年 12 月進口物價指數繼去年 11 月的成長 2.7% 後再升至 3.5%。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，Fed 對抗通膨的時間可能會比市場預期的長，因為進口商品價格上漲帶來的利多已轉變為不利因素。

觀察數據細項，美國去年 12 月進口燃料價格繼去年 11 月下滑 3.7% 後成長 0.6%，為 2022 年 6 月以來首次單月成長，反映天然氣價格上漲 59.5% 抵銷石油價格下跌 2.7% 的影響；進口食品價格則成長 0.4%。

核心進口物價反彈成長

扣除燃料和食品，去年 12 月核心進口物價指數反彈 0.4%，為 2022 年 4 月以來首次單月成長，去年 11 月的核心進口物價指數月減 0.6%。

儘管美元兌美國主要貿易夥伴的貨幣走強，但去年 12 月核心進口物價仍有所上漲，美元去年在貿易加權基礎上升值 5.6%，但美元在今年初走勢艱難，可能會使核心進口物價上漲。

摩根大通駐紐約分析師 Daniel Silver 表示，未來通膨走勢將部分受到美元漲跌影響，近期美元貶值可能給進口物價帶來一些上行壓力。

此外，進口資本財和汽車價格也有所上漲。不包括汽車的消費品價格成長 0.2%，這些成長是由耐久財消費品和非製造業消費品共同堆動。而受化工產品價格下跌影響，從中國進口商品的成本下跌 0.1%、從加拿大和墨西哥的進口下格也有所下降，但日本進口商品價格小幅成長 0.1%。

出口物價指數下滑 2.6%

與此同時，美國去年 12 月出口物價指數下跌 2.6%，遠不及市場預期的 - 0.5%，為連續第六個月下降，修正後前值報 - 0.4%。受到玉米、大豆、肉類和小麥價格下跌拖累，農產品出口價格下滑 2.4%、蔬菜和水果出口價格上漲。

非農業出口物價下跌 2.7%，反映出工業原物料和材料價格下跌，抵銷資本財、汽車和非農食品價格上漲影響。美國去年 12 月出口物價指數年增 5%，為 2021 年 1 月以來最小增幅，去年 11 月年升 6.1%。