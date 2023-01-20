〈紐約匯市〉美經濟數據疲弱 DXY下跌 日元回升

在歷經多次大幅升息行動後，一系列數據顯示美國經濟正在放緩，美元指數周四 (19 日) 下跌。與此同時，日元兌美元小幅上揚，交易員仍押注日本央行 (日銀) 最終將放棄超寬鬆貨幣政策。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，至 102.06。

周四數據顯示經濟活動表現低迷，美國 12 月新屋開工總數下滑 1.4%，營建許可也下滑 1.6%，一連串升息拖累房市景氣。與此同時，費城 Fed 製造業指數自 12 月的 - 13.7 回升至 - 8.9，優於市場預期，但仍處於萎縮狀態。

美國勞動力市場依舊穩健，上周初領失業金人數下滑至 19 萬，遠低於市場預期，是去年 9 月以來最低。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，美國經濟明顯正在放緩，房市正處於衰退中，地區性的 Fed 調查結果疲軟，顯示商業活動正苦苦掙扎，但失業金報告表明勞動力市場依然強勁，必須打斷這種強勁的態勢，才能讓通膨下滑。

道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 說，目前市場是單向的：放空美元和做多美債，改變市場方向需要時間，因為目前的數據不利於 Fed 的立場，也就是在更長一段時間內讓利率維持在高檔。

儘管如此，Issa 認為在實施那麼多緊縮措施，並看到經濟數據表現出來的情況後，Fed 的訊息更難引起市場共鳴。

Fed 官員仍堅守他們對利率的鷹派觀點。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 認為有必要進一步升息，將利率升至略高於 5% 的水準，然後維持一段時間；Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 強調，雖然通膨有所放緩，但仍處在高檔，必須在一段時間內維持嚴格政策立場，確保通膨回落到 2% 水準。

日元回升，美元兌日元貶 0.37% 至 128.41 日元。日本央行 (日銀) 本周宣布維持超寬鬆貨幣政策不變，一度拖累日元單日重貶 2.7%。

澳洲聯邦銀行外匯策略師 Carol Kong 表示，日元的反彈反映出市場參與者還在猜測日銀的政策轉變。

歐元兌美元漲近 0.4% 至 1.0831 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在達沃斯世界經濟論壇上重申將繼續升息，讓通膨率恢復到央行設立的目標。「我們將堅持到底，直到利率進入限制性區域，並維持足夠長的時間，以便讓通膨率及時回到 2%。」

澳幣連兩日下跌至約一周低點，貶逾 0.4% 至 0.6911 美元。澳洲稍早公布 12 月就業人數意外下滑。

紐幣跌約 0.7% 至 0.6394 美元。紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 意外宣布下月將卸下總理職位，且不尋求連任，結束約五年的總理任期，消息一度拖累紐幣重貶逾 1%。

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