〈潛力股〉數位身分認證成新顯學 偉康科技將大啖資安商機

偉康科技 (6865-TW) 於 1 月 11 日掛牌上櫃，作為提供金融科技解決方案與資安身分認證的先行者，不僅不受疫情影響，近年更受惠疫情加速推動金融數位轉型，去年合併營收 5.07 億元，年增 15.12%，偉康看好，FIDO 是今年熱門技術之一，在數位身分商機即將引爆下，營收和獲利的成長動能無虞。

由於資安議題越來越受關注，偉康指出，客戶觸角將逐漸從金融業延伸至所有產業，並規劃跨出海外，先以開展東南亞市場為主。

法人提到，據調查 FIDO 技術受重視程度已僅次於大數據分析，原因可能和內政部結合 FIDO 推出行動自然人憑證有關，以生物辨識取代密碼，提高各界採用 FIDO 的意願。

隨著企業對數位身分認證需求漸增，而偉康自主研發的數位身分和雲端身分認證解決方案產品，已取得國際 FIDO 聯盟多項認證，並獲得多家行動數位銀行採用，未來加速在各行業滲透可期。

法人進一步指出，目前偉康營收有 80% 來自金融業客戶，但後疫情時代，遠距工作的模式漸趨普及，使各行各業對於數位身分認證需求漸增，偉康針對企業的資安需求推出的「OETH 雲端身分認證 SaaS 服務」，僅需一天內即可將系統建置完成並上線，有利快速導入新客戶，並創造出長遠且穩定收入。

隨著 OETH 推出，偉康正陸續增加非金融業和雲端需求的客戶，法人看好，此將其今年主要成長動能之一，也是未來搶攻海外市場的重要引擎。

另一方面，偉康自主研發 MyData 數據閘道符合政府串接規範，提供模組化整合接口，易於整合現行資訊系統，加速企業實踐金融科技，目前已導入到多家銀行，未來可望視成效再推廣至證券、期貨和保險業等。