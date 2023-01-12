〈台積電法說〉魏哲家：考慮日本興建第二座廠 評估歐洲建廠的可能

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開法說，總裁魏哲家表示，正考慮在日本興建第二座廠，也與客戶及夥伴接洽，評估歐洲建廠的可能性。

魏哲家表示，基於客戶需求，正持續增加在台灣以外的產能，美國亞利桑那州廠正在興建兩期工程，第一期預計 2024 年生產 4 奈米製程，第二期擴建案也將啟動，預計 2026 年開始生產 3 奈米製程。

魏哲家說，也將考慮在海外額外建立成熟製程產能，日本特殊製程晶圓廠將採用 12/16 奈米與 22/28 奈米製程技術，計畫 2024 年末進入量產，只要客戶需求和政府支持合乎情理，也考慮在日本建第二座晶圓廠。

魏哲家並透露，也在與歐洲客戶及夥伴接洽中，根據客戶需求與政府支持力道，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能；也正依照計畫在南京廠擴產 28 奈米，並會持續遵守所有規章制度，以支持當地客戶。

在海外持續擴廠的同時，魏哲家說，正在為 2025 年量產的 2 奈米做準備，將落腳新竹和台中科學園區。

魏哲家預估，未來 5 年或更長時間後，台積電 28 奈米及以下成熟製程的海外產能，估達公司 28 奈米及以下產能總額的 2 成或超過 2 成。

