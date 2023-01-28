外資回頭助陣多頭氣勢 兔年開紅盤漲勢可期

美股在台股封關休市期間氣勢如虹，科技股為首的那斯達克更拉出連 6 紅，創下去 (2022) 年 10 月底來最長漲勢。台股週一 (30 日) 即將開紅盤，投信認為，過去 20 年來台股在農曆年後開紅盤漲幅超過 7 成，看好在外資回頭擁抱台股加持下，台股兔年開紅盤上漲機率大增。

根據大華銀投信統計，從 1984 年以來，台股在兔年的平均漲幅最高，例如 1987 年台股「兔飛猛進」一躍飛起的漲幅，讓虎年和龍年相形失色，而統計 2003 年至 2022 年，過去 20 年期間台股在農曆新年後開紅盤表現，其中單日與一個月後上漲的機率平均超過 7 成。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘預期，隨著聯準會利率已經逐漸見頂，加上市場對於經濟衰退等消息逐漸反應完畢，依照超過半世紀的歷史經驗，台股有機會在今年重回正報酬。

鄭翰紘指出，聯準會去年激進升息策略帶動美元大幅升值，吸引資金撤離新興市場回流美國，而台股則因 2021 年大漲，因此成為外資調節的首選目標。統計外資去年已經從台股提款約 1.07 兆元走人。

不過隨著通膨壓力降溫，外資今年以來也陸續歸隊回補台股，統計自 1 月以來外資累積買超已達 1255.7 億元。

鄭翰紘表示，從外資態度來看，目前對台股抱持正面看待，短期基本面顛簸已經反應在股價上，可提前布局產業復甦題材；而多數法人對於上半年基本面的不確定性已有預期，並提前做出反應，因此短期震盪在所難免。

展望後市，鄭翰紘認為，全球半導體行業循環即將走出低谷，目前正是布局的關鍵時刻，全球 IC 大廠全力去庫存同時降低資本支出，靜待需求復甦，今年下半年半導體有望重現供不應求，有助於企業重拾成長動能。

根據歷史經驗，台股通常領先基本面 1 至 2 季反彈，即使有高通膨、高利率與地緣政治等逆風短期影響，但以中長線來看，現在不失為提前逢低佈局的好時機。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股在台積電 (2330-TW) 領軍多頭點火下可望拉抬大盤行情；另外，壽險與銀行去年因應資本適足率與淨值遭大量調節持股，也有機會在兔年起逐漸回補，其中來自自壽險業的回流規模，可望協助台股重拾多頭力道。