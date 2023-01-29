〈觀察〉三大因素影響 旅遊漲價潮回不去了 荷包起碼多備5成銀彈

據統計，今 (2023) 年春節出國機票漲幅多達 30-50%，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 提到，第一季國內飯店住房價格再漲 10%，而出國旅遊整體價格則是貴了 40%，顯示在通膨的衝擊下，不管國內外旅遊，消費者都要付出較以往更高的成本；然而，即便疫情過去，在旅遊業人力短缺、各種元件都漲價的狀況下，恐怕未來旅遊費用很難再回到疫情前的水準。

近幾個月來，由於油價大漲、航班供不應求，造成機票價格飆漲，據網路旅遊業者易遊網統計，國際機票銷量於春節期間已恢復至疫情前的 60-70%，票價更是大漲 30-50% 不等，光是來回東京一趟的機票就要價 25000 元。

雄獅觀察到，出境旅遊供不應求，所有元件平均漲價約 40%，因此，短期內出國玩至少較過去貴 40%。

然而，出門旅遊變貴的狀況，恐怕不是短期透過航空公司增班就能解決，例如，最受國人歡迎的出境旅遊國日本的多個機場目前陷入地勤人力短缺問題，當地飯店和餐飲業者也相當缺人，造成無法百分百開放，在供不應求的狀況下，價格自然居高。

國內同樣面臨觀光業人力短缺衝擊，雄獅直指，近 2 年旅遊業、航空業流失的人才很多，由於人力不足，造成人力成本越墊越高，旅遊價格要往下降恐怕很難。

因此，儘管國際旅客來台人數尚未快速飆增，但在國旅暢旺、國際客逐漸恢復之下，雄獅統計，第一季國內飯店住房價格又上揚約 10%。

除了油價、人力成本等問題，疫情還造成旅遊結構性的改變，旅行社發現，旅客更嚮往小而精、長天數和客製化的中高端旅程，因而開始規劃單價較高的產品，導致出遊平均費用拉高。

可看到，近來雄獅推出每人要價 126 萬起的 30 天南極探險 Long Stay、中南美單國旅遊等。

而雄獅即將推出的日本九州七星號包列行程，短短 6 天每人要價約 48-60 萬元。

燦星旅今年起同樣將改走小而精的路線，在日本行程規畫上，強調以獨家體驗和餐食與住宿做出差異化；而在去年取得悅榕集團在台代理後，也將規劃東南亞多個頂級 Villa 為主軸的周邊休閒度假行程。

整體來看，在人們可說是遭限制跨境移動近 3 年後，解封後迫切的旅遊期待湧現，但除了原物料價格攀高造成的通膨壓力，還有觀光行業的人力成本攀升、旅遊相關元件供給的復甦速度跟不上需求回溫等干擾，觀光業結構的改變，造成出門玩變貴，就如同餐廳菜單一旦調漲過且有消費者仍願意買單，最終就是回不去了。