〈虎年封關〉趕上反彈行情 外資虎年最後一個月搶先布局這10檔個股

外資回頭擁抱台股，統計今 (2023) 年 1 月以來外資已買超台股 1255.7 億元，觀察外資在虎年最後一個月敲進的前 10 檔標的，全都是價格偏低、股價不到百元元的個股，逢低搶搭反彈順風車。

外資虎年從台股提款 1.07 兆元，大舉賣超讓台股從去 (2022) 年初的 18619 點一路溜滑梯下挫，隨著美國通膨壓力趨緩，市場對於聯準會緩升息預期心理升溫，促使資金再度回流新興市場，台股今年以來緩步上攻，收復萬四後數度朝萬五叩關。

觀察外資在虎年的最後一個月，也就是去年 12 月 16 日起到今年 1 月 16 日期間，外資買超前 10 大台股標的中，清一色都是百元以下的個股，產業則以傳產、金融為主。

根據統計，外資近一個月買超的前 10 大個股中，包括中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW)、友達 (2409-TW)、聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、台企銀 (2834-TW)、亞泥 (1102-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW) 及陽明 (2609-TW)。

去年最挺台股的投信，虎年最後一個月主要鎖定金融股加碼，包括中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)；另外，遠東新 (1402-TW)、台玻 (1802-TW) 及旺宏 (2337-TW) 也是投信近期積極布局的標的。

自營商部分，虎年最後一個月主要鎖定國泰金 (2882-TW)、國票金 (2889-TW)、友達 (2409-TW)、聯電等標的加碼。

觀察三大法人虎年最後一個月加碼標的可發現，大多是百元以下的個股居多，頗有趕在美國降息、資金回流前提前卡位布局物美價廉的標的。

保德信投信認為，即使兔年上半年基本面將落入本次景氣循環底部，但在通膨放緩、中國景氣與內需回升等利多支持下，第 2 季或可期待相關製造業反彈，預料低基期、具有趨勢的成長型科技類股將率先受惠。

保德信投信建議，兔年選股可優先挑選三大面向族群，包括：去年第 4 季產業維持成長、受惠貨幣政策轉鴿的低基期、景氣循環底部族群，以及中國防疫政策鬆綁受惠產業，以及解封受惠股。

保德信投信預期，上半年科技股基本面將率先落底，庫存調整也能進入尾聲，由於股市為經濟衰退領先指標，衰退期間反而是介入台股的買點，在利空因素逐步消化之下，第 2 季有望帶動指數彈升。

安聯投信台股團隊表示，以銀行為獲利主力的金融股可望因放款利差擴大而相對受惠；至於非金電中，景氣循環股受油價跟運價走低預期，今年獲利明顯下滑，但中國防疫政策鬆綁後政策是否轉向基礎建設，將是原物料相關類股能否築底回升關鍵。