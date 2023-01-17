〈虎年封關〉收14932點創封關史上第三高 連續四年站穩萬點之上

台股今 (17) 日進行虎年封關交易，在電子權值股拉尾盤下小漲 5 點，收在 14932.93 點，創封關日史上第三高，回顧近 5 年來台股的農曆年封關，從 2020 年起連續 4 個年度，封關當天收盤指數都在萬點之上。

證交所表示，台股在去 (2022) 年 1 月初站上 18619 點歷史新高後，隨著俄烏戰爭開打，通膨壓力急遽升溫，迫使全球央行陸續升息壓抑通膨，進而衝擊全球股市，台股也無法倖免指數一路從高點下挫。

為挽救台股跌跌不休頹勢，國安基金去年 7 月 12 日宣布進場護盤，但 10 月受通膨竄升，加深市場對央行鷹式升息疑慮，再度拖累台股下挫，低點一度下探 12629 點。

隨著美國通膨增長有感降溫，激勵資金再度回流台股，推升大盤指數緩步上攻，今年 1 月站上萬四後數度朝萬五叩關，原本市場預期，今天封關有望站上萬五，但在買盤觀望壓力下，指數仍無法如願收復萬五。

在市值部分，證交所指出，去年全球主要股市走弱，也影響台股市場表現，統計截至去年底，台股市值為新臺幣 44.27 兆元，較 2021 年底 56.28 兆元，市值減 12.01 兆元，但仍是近 20 年第 3 高；另外，虎年市值估算約蒸發 8.2 兆元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，台股虎年順利封關收紅，預期在美股多頭氣勢維持之下，兔年開紅盤日有望順利收紅。

根據統計，自 2013 年近 10 年來春節紅盤日收漲機率達 7 成，平均漲幅 0.16%，且檢視紅盤日後 10 個交易日、後一月的台股走勢，不僅上漲機率至少有六成起跳，平均漲幅也擴大至 1.9%、1.15%，顯示年後資金回籠往往能帶動一波回補行情。

孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，使得今年以來外資開始回頭布局台股，今年以來外資已回補 1255.7 億元，在亞股中名列第一，遠高於同為科技出口導向的南韓股市近 24 億美元買盤，只要外資兔年持續買超，預期將有利於台股資金面挹注。

安聯投信台股團隊表示，台股到 3 月底前仍處在資訊空窗期，加上下半年能見度仍欠佳，建議今年須關注下半年重要企業獲利、展望下修風險、或是出現不如市場預期的狀況，以作為判斷下半年經濟情勢變化的依據。

至於左右盤勢的電子族群，安聯投信台股團隊表示，近期已有部分供應鏈針對中國農曆年需求採取短急單採購零組件，顯示產業訂單全面下修時間已過，下波觀察點將是庫存去化速度及農曆年後訂單是否增溫，將決定台股未來中期走勢。