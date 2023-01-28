〈觀察〉玻陶廠發展新材料應用 打造獲利新動能

國內玻陶廠在本業成長進入高原期下，除了積極優化本業，並善用生產、材料的技術能力優勢，延伸至利基產品外，也發展新材料應用布局，打造獲利新動能。

和成 (1810-TW) 指出，目前創新事業營收比重雖然僅 1 成，但對營益率貢獻高達 50%，是未來獲利成長的主要動能，像是善用陶瓷生產技術優勢，發展抗彈防護產品如防彈衣、防彈板等，更取得國防部標案。

此外，和成也跨入醫材用精密陶瓷，氧化鋯瓷牙塊可望在今年第二季通過衛生福利部查驗登記並上市販售。美國市場更在去年已少量出貨，今年出貨動能可望提升。複材碳纖維產品則有蛙鞋、安全鞋護趾片等應用。

在既有衛浴產品優化方面，和成發展無鉛、無障礙、安全防爆等產品線外，也延伸至廚具、系統櫃以及智能防疫等應用，製程方面，和成推動瓷器製程人機協作，發展取胚自動化，銅器製程則優化車鉗製程，強化營運競爭力。

中釉 (1809-TW) 則跨入車用及太陽能領域，LED 車燈用的螢光玻璃片，陸續通過中國與台灣客戶認證，銷售穩定成長，今年 4 吋螢光玻璃片每月出貨可達 2000 片，每月貢獻上看千萬元，延續去年強勁成長。

另外，中釉在太陽能導電漿布局也穩步推進，逐步開始小量出貨給國內太陽能業者，公司同時也布局電動車用的固態電池關鍵材料，目前正與國內大學合作開發，積極拓展獲利新動能。