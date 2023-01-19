科技業深陷裁員風暴 為何蘋果除外？

時序進入 2023 年，科技業裁員潮仍未見緩和跡象，包含亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內等科技巨頭均難以倖免，但為何蘋果 (AAPL-US) 除外？CNBC 整理下列圖表說明。

繼 Alphabet、Meta 等同業之後，微軟 (MSFT-US) 周三 (18 日) 宣布裁員 5%，相當於 1 萬人，亞馬遜也開始裁減部份職位，預估將影響全球 1.8 萬名員工。

每間公司宣布裁員的原因不盡相同，但多數仍將原因歸咎於總體經濟環境不佳，或是為經濟衰退做準備，不過，這當中最值得思考的一項重點在於：這些科技公司過去兩年的擴張速度有多快？

相較於其他科技公司，蘋果過去幾年的招募趨勢相對平緩。(圖：CNBC)

2020 年疫情爆發後，對遠距教學、線上會議與網路購物的需求，為科技公司帶來龐大商機，而隨著銷售與獲利在 2021 年持續成長，為了擴大業務規模，科技公司大舉招聘員工，卻因後續景氣疲軟，陷入過度擴張的窘境。

但蘋果是例外，該公司過去兩年招聘率沒有明顯上升，當同業因成長放緩被迫調整人力時，蘋果至今未宣布任何裁員計畫。以下招募數據源自美國證券交易委員會 (SEC) 的審查文件。

微軟

最新數據顯示，截至 2022 年 6 月底，微軟共有 22.1 萬名員工，較 2021 年同期增加 4 萬人，增幅 22%，2020 年新增員工有 1.8 萬人，增幅 11%。

微軟周三證實裁員消息，確認將裁撤 1.1 萬名人力，預估裁員計畫會在今年 3 月結束前完成。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在一份關於微軟裁員的報告中表示，疫情期間，科技業不得不花錢滿足需求成長。雖然裁員將為微軟帶來 12 億美元的費用，但 Ives 認為這是明智之舉，是能維持公司獲利的正面因素。

亞馬遜

亞馬遜的情況比微軟複雜，因為除了辦公室內的員工之外，亞馬遜還僱用大量的倉庫計時人員。

該公司 2021 年新增 31 萬名員工，2020 年人力擴張幅度更大，新增員工數達 50 萬名，年增幅超過 38%。整體而言，截至 2021 年 12 月底，亞馬遜共有約 160 萬名員工，在辦公室工作的有 30 萬人。

針對裁員消息，亞馬遜零售業務主管 Doug Herrington 周三在員工備忘錄中解釋，疫情期間的快速擴張是裁員的原因之一。

Meta

根據 SEC 文件，自 2012 年上市以來，Meta 每年新增數千名員工。

Meta 在 2020 年新增 1.3 萬多名員工，年增 30%，是公司史上招聘人數最多的一年，2021 年又再新增 1.3 萬名，按員工總數計算，這是 Meta 創立迄今擴張最快的兩年。

Alphabet

Google 母公司 Alphabet 的裁員規模沒有像其他同業那麼大，但最近幾周才在生命科學事業 Verily 裁員 240 人，旗下機器人事業也裁員 40 人。

即使裁員幅度較小，Alphabet 過去兩年的擴張幅度也不遑多讓，2021 年和 2020 年分別招了 2.1 萬和 1.6 萬名員工，截至 2021 年的員工總數達到 15.65 萬人。

蘋果

相較於前面幾間公司，蘋果在疫情期間的擴張速度沒那麼快。

截至 2022 年 9 月，包含總部和各間門市在內，蘋果旗下共有 16.4 萬名員工，僅較 2021 年同期成長 6.5%，相當於 1 萬人。此外，截至 2021 年 9 月的一年內，蘋果新增員工數只有不到 7000 人。