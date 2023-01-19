美國12月零售銷售下跌1.1% 創1年來最大降幅

美國去年 12 月零售銷售出現一年以來最大降幅，商業設備生產大幅下滑，讓外界擔心在聯準會（Fed）收緊政策的重壓下，美國經濟正在失去動力。

美國去年 12 月零售銷售創 1 年以來最大降幅。(圖片：ZeroHedge)

美國商務部周三（18 日）公布數據顯示，去年 12 月零售銷售下降 1.1%，創 2021 年 12 月以來最大降幅，也是連續第二個月下降，遠低於市場預期的下降 0.8%，前值至 - 0.6% 下修至 - 1%。

扣除汽車和汽油後，12 月核心零售銷售下降 0.7%，低於市場預期的 0%，前值為下降 0.5%。相關零售數據並未經通膨調整。

報告顯示，13 個零售類別中有 10 個類別零售均出現不同程度的下降，其中包括汽車、家具和電子產品。而由於汽油價格穩步下滑，加油站的銷售額下降 4.6%。

經濟學家預估，去年底零售銷售下滑將導致今年消費者支出放緩，從而導致經濟成長放緩。儘管強勁的就業市場支撐消費者，但美國民眾仍感受到巨大壓力──儲蓄率接近歷史新低、信用卡餘額激增。

去年，美國整體零售銷售額成長 9.2%，創 1993 年以來第二大增幅，不過其中包括高通膨的影響。

一些零售商表示，最近結束的假日購物季比預期要疲軟。梅西百貨（Macy"s）(M-US) 已預警銷售疲軟、運動服飾品牌商 Lululemon(LULU-US) 則表示，隨消費者購買更多折扣商品，利潤率承壓。

大多數經濟學家預估美國經濟將在今年下半年陷入衰退，不過大家還是抱有一絲希望，及通膨放緩可能會阻止 Fed 大幅升息。

Bankrate 資深產業分析師 Ted Rossman 在一份聲明中表示，未來幾個月傳統上是零售銷售成長最慢的月份。隨著越來越多美國民眾與高昂的信用卡債務奮鬥、通膨仍居高不下，至少在短期內，購買情形可能還會進一步放緩。

數據公布後，美國 10 年期公債殖利率一度跌破 3.4% 水準，為去年 9 月以來首次，在美國零售銷售與生產者物價指數（PPI）數據公布後，日內整體跌約 15 個基點。