〈美股盤後〉Fed鷹派聲浪再起 道瓊蒸發逾610點

數據顯示美國通膨仍處高位，但可能已開始放緩，美股主指週三 (18 日) 開高後回落，隨著聯準會 (Fed) 鷹派聲浪再起，美股尾盤加速拋售，道瓊指數收盤蒸發逾 610 點，標準普爾 500 指數下滑近 1.6%，那斯達克指數跌超 1.2%，費城半導體指數收黑 0.6%。

數據方面，美國去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6.2%，低於市場預期，創 2021 年 3 月以來最小增幅，核心 PPI 年升 5.5%，也低於市場預期。

美國去年 12 月零售銷售月增率報 - 1.1%，創 2021 年 3 月以來最大降幅，遠超市場預期。

政經消息方面，鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三表示，聯準會必須進一步升息，以確保通膨壓力消退，預測今年底利率區間為 5.25% 至 5.5%。

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 重申聯準會下回升息１碼是適宜的，預計未來還將會升息幾次。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，升息正在為美國高通膨降溫，聯準會需要將利率提高至 5.00% 至 5.25% 區間以上。

聯準會最新褐皮書顯示，自上次報告以來，總體經濟活動相對沒有變化，普遍預計未來幾個月增長不大。

美國財政部長葉倫和中國副總理劉鶴在瑞士蘇黎世舉行會談，這將是兩人三度視訊會議後的首次面對面會談，葉倫會後指出，他們進行坦誠、實質和建設性的對話，就總體經濟和金融發展交流意見，雙方同意在雙邊和多邊基礎上加強氣候金融方面的合作。

達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 第二天，聯合國秘書長古特瑞 (Antonio Guterres) 週三演說時表示，從氣候變遷到俄烏戰爭，世界正處於一個令人遺憾的狀態。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.67 億例，死亡數突破 672 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊陷入一片血海，必需消費品、公用事業和工業領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王悉數走弱。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.19%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89%；Meta (META-US) 下跌 1.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.61%。

道瓊成分股集體淪陷。Honeywell (HON-US) 下跌 3.77%；IBM (IBM-US) 下跌 3.29%；3M (MMM-US) 下跌 3.04%；可口可樂 (KO-US) 下跌 3.03%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.84%；AMD (AMD-US) 下跌 1.48%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.27%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.94%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.67%；高通 (QCOM-US) 漲 1.46%；美光 (MU-US) 跌 0.60%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 0.61% 至每股 95.46 美元。亞馬遜啟動該公司歷史上最大規模的裁員計畫，以為銷售增長放緩和潛在經濟衰退做準備，超過 18000 名員工受到影響。

微軟 (MSFT-US) 下滑 1.89% 至每股 235.81 美元。微軟週三宣布，公司為收入增長放緩作好準備，將於今年 3 月底之前裁員 1 萬人，佔總員工數少於 5%，此裁員將支出 12 億美元相關費用，預估將讓 2023 會計年度第二季每股純益減少 0.12 美元。

微軟宣布今年 3 月底之前裁員 1 萬人 (圖片：AFP)

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 暴跌 7.26% 至每股 50.21 美元。Coinbase 週三表示，加密市場震盪之下，公司將停止日本業務，日本客户需要在日本時間 2023 年 2 月 16 日之前從 Coinbase 提取法定貨幣和加密貨幣資產。

莫德納 (MRNA-US) 走揚 3.32% 至每股 197.02 美元。莫德納公布呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗 mRNA-1345 第三期臨床試驗數據，針對 60 歲以上族群來說，疫苗有效力達 83.7%。

經濟數據

美國去年 12 月 PPI 年率報 6.2%，預期 6.8%，修正後前值 7.3%

美國去年 12 月 PPI 月率報 - 0.5%，預期 - 0.1%，修正後前值 0.2%

美國去年 12 月核心 PPI 年率報 5.5%，預期 5.7%，前值 6.2%

美國去年 12 月核心 PPI 月率報 0.1%，預期 0.1%，修正後前值 0.2%

美國去年 12 月零售銷售月率報 - 1.1%，預期 - 0.8%，修正後前值 - 1%

美國去年 12 月零售銷售年率報 6.02%，修正後前值 6.01%

美國去年 12 月核心零售銷售月率報 - 1.1%，預期 - 0.4%，修正後前值 - 0.6%

美國去年 12 月工業生產月率報 - 0.7%，預期 - 0.1%，前值 - 0.6%

美國 1 月 NAHB 房產市場指數報 35，預期 31，前值 31

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 認為：「12 月疲軟的零售銷售顯示，在經濟不確定的時期，消費者可能會緊縮開支，將影響經濟成長率的預期，這並沒有改變聯準會在下回會議上升息 1 碼的預期。 」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 指出：「儘管風險資產在 2023 年有一個積極的開端，投資人受到通膨消退跡象和中國迅速重新開放的鼓舞，但這種反彈仍有可能是一個假象，經濟數據最終將令人失望，升息的滯後效應可能對經濟增長造成比預期更大的拖累。」

Wealth Consulting 創始人兼執行長 Jimmy Lee 表示：「市場情緒仍然是負面的，週三股市只是今年開始幾週相當強勁的一些獲利了結。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主