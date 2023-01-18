〈美股早盤〉美12月PPI、零售銷售數據報喜 主要指數開高

美國去年 12 月生產者物價指數（PPI）、零售銷售增速雙雙放緩，顯示聯準會（Fed）在控制通膨方面取得進展，也支撐外界對 Fed 小幅升息的希望，美股主要指數周三（18 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 1.4%。

美國勞工部公布數據顯示，去年 12 月 PPI 年增 6.2%，低於市場預期的 6.8% 與修正後前值 7.3%；剔除波動較大的食品和能源後，去年 12 月核心 PPI 年升 5.5%，低於市場預期的 5.7% 與前值 6.2%。

按月來看，美國去年 12 月 PPI 報 - 0.5%，遠低於市場預期的 - 0.1%，修正後前值為 0.2%；去年 12 月核心 PPI 成長 0.1%，符合市場預期的 0.1%，修正後前值為 0.2%。

美國商務部同日公布數據顯示，美國去年 12 月零售銷售月增率報 - 1.1%，創 2021 年以來最大降幅，遠超市場預期的 - 0.9%，前至下修為 - 1%。扣除汽車和汽油後，美國 12 月核心零售銷售月增率報 - 0.7%，遠低市場預期的 0%，前值為 - 0.5%。相關零售數據尚未經通膨調整。

美國去年 12 月零售銷售數據大幅下滑意味著，高漲的通膨、更高的借貸成本正在雙重擠壓美國消費者的荷包，但另一方面也顯示通膨逐漸退燒，有望讓 Fed 放緩未來升息步伐。

企業方面，微軟 (MSFT-US) 盤前公布將在 3 月 31 日前裁員 1 萬人，以應對營收成長放緩。另外該公司還提列與租賃整合和其他活動相關的 12 億美元費用。微軟早盤股價上漲 0.74%，每股暫報 242.14 美元。

截至台北時間周三（18 日）22 時許：

焦點個股：

聯合航空 (UAL-US) 早盤上漲 2.79%，至每股 52.63 美元

聯合航空（United Airlines）盤前股價上漲 3.5%，此前該公司公布的去年第四季業績表現優於華爾街預期，這表明在物價攀升的情況下需求依然強勁。聯合航空去年 Q4 經調整後每股獲利報 2.46 美元、營收報 124 億美元，均優於分析師預期的 2.1 美元與 122 億美元。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 4.88%，至每股 200 美元

莫德納（Moderna）盤前股價上漲逾 7%，此前該公司表示其 RSV 疫苗在預防老年人疾病方面的有效性為 84%。一項臨床試驗也顯示，該疫苗在安全方面沒有疑慮，其技術使用與莫德納新冠疫苗相同的 RNA 技術。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 1.59%，至每股 55 美元

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 正式在其官方部落格上宣布停止其在日本的業務。公告稱，由於市場狀況，公司做出了一個艱難的決定，停止在日本的業務，並對該公司在該國的業務進行全面審查，將致力於為日本客戶儘可能順利地完成這一過渡。

該公司表示，所有日本 Coinbase 客戶都必須在日本標準時間 2023 年 2 月 16 日之前從 Coinbase 撤回他們持有的法定貨幣和加密貨幣。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 PPI 年率報 6.2%，預期 6.8%，修正後前值 7.3%

美國去年 12 月 PPI 月率報 - 0.5%，預期 - 0.1%，修正後前值 0.2%

美國去年 12 月核心 PPI 年率報 5.5%，預期 5.7%，前值 6.2%

美國去年 12 月核心 PPI 月率報 0.1%，預期 0.1%，修正後前值 0.2%

美國去年 12 月零售銷售月率報 - 1.1%，預期 - 0.8%，修正後前值 - 1%

美國去年 12 月零售銷售年率報 6.02%，修正後前值 6.01%

美國去年 12 月核心零售銷售月率報 - 1.1%，預期 - 0.4%，修正後前值 - 0.6%

美國去年 12 月工業生產月率報 - 0.7%，預期 - 0.1%，前值 - 0.6%

美國 1 月 NAHB 房產市場指數報 35，預期 31，前值 31

華爾街分析：

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 在報告中寫道，通膨在今年下半年會進一步降溫，雖然預料第一季美股會更加動盪，但之後將緩步走高。

高盛財富管理部門資訊長 Sharmin Mossavar-Rahmani 認為今年全球衰退對股市來說並非是一個特別壞的預兆。他並非低估經濟衰退的影響，但考慮到去年股市的下跌，估值重置的很大一部分已經發生，即使今年經濟出現溫和衰退，標普 500 指數也有 12% 的上漲空間。

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，市場今年將經歷較溫和的經濟低迷，標普 500 指數今年可能會出現 20% 左右的波動幅度，最終將回升至 4,200 點。他表示，標普 500 指數今年有跌至 3,400 點的下行風險，這意味著該指數從當前水準下跌約 15%。