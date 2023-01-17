美銀調查：近四成基金經理1月美股配置大幅下降

美國銀行周二（17 日）對全球投資人觀點的調查顯示，1 月基金經理對美股的配置大幅下降，39% 的基金經理表示減持美股，此比例為 2005 年 10 月以來新高。

根據全球基金經理對投資人的調查，全球經濟成長樂觀情緒觸及一年新高，通膨預期已觸頂。全球基金經理管理的資產總額為 7,720 億美元。

調查顯示，投資人轉為看多歐元區股票，1 月將其配置從去年 12 月的 10% 淨減持調整為淨增持 4%。與此同時，基金經理也轉向新興市場股票，將淨增持比例提高至 26%，創 2021 年 6 月以來新高。

自去年第四季開始以來，歐股表現一直優於美股，原因是由於外界看好中國重新開放將提振經濟，該區的成長前景有所改善，同時天氣溫暖有助補充天然氣庫存，天然氣價格走跌。

另外，數據還顯示歐元區和美國通膨放緩，預料此將讓各國央行今年近一步放慢收緊貨幣政策步伐。美國基準指數標普 500 較去年 10 月低點上漲約 13%，距離歷史新高仍低近 17%。

調查也指出，日元升值預期處在 2007 年 1 月以來新高，當時是日本央行上次上調基準利率的前一個月。日本央行將於周三（18 日）召開貨幣政策會議，市場對央行可能很快改變利率政策的預期有所上升。

基金經理們表示，大眾對經濟衰退的擔憂已經消退，因為隨中國鬆綁嚴格的新冠「清零」措施重新開放有望提振全球經濟成長，而對中國經濟成長預期將達到 17 年以來新高。

值得注意的是，調查顯示通膨居高不下是最大的「尾部風險」，而主要「逆向交易」為「做多」股票、美國股票和科技股，相較「做空」債券、新興市場股票和公用事業股。