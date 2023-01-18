美國最新通膨受害零售商 Party City申請第11章破產保護

Party City Holdco Inc (PRTY-US) 周二 (17 日) 申請第 11 章破產保護，使其成為美國零售業的最新受害者，因為持續高揚的通膨對消費者支出造成影響。

陷入困境的零售商通常會在假期過後尋求破產保護，以利用近期銷售提供的現金作為緩衝。

本月稍早時，Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-US) 也對其持續經營的能力提出質疑。

總部位於新澤西州 Woodcliff Lake 的 Party City 表示，已與債券持有人團體達成預先協商的協議，以支持預計將於第 2 季完成的「加速重組」。

它公布了 10 億至 100 億美元的估計資產和負債，並表示已獲得 1.5 億美元的債務人資產融資以支持其營運。

自新冠疫情爆發以來，這家派對用品零售商的財富減少了，因為它努力應對因封鎖和商店關閉導致的銷售放緩，以及全球供應鏈中斷導致的庫存短缺和氦氣供應緊張。

該公司在北美經營著 800 多家直營和加盟店，同時還面臨運費、勞動力和原材料成本上升的問題，因為它提前運輸時間表以確保貨架上有足夠的產品。

該公司表示，美國以外的子公司、加盟經營店和 Anagram 業務不屬於破產程序的一部分，並補充說其商店將繼續營業。

這家派對用品公司的股價在周三 (18 日) 盤前停牌前上漲約 11% 至 41 美分。在《華爾街日報》報導可能申請破產消息後，該股在 1 月 6 日下跌 57%

該公司可能會在數周內申請破產。