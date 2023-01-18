日銀按兵不動、未調整殖利率目標區間 日元兌美元約貶2%

日本銀行 (BOJ，央行) 周三 (17 日) 維持超寬鬆貨幣政策不變，包括最受矚目的殖利率曲線控制 (YCC) 政策，顯示日銀可能認為需要一段時間評估上月政策調整的成效，日元兌美元應聲貶約 2%。

在為期兩天的決策會議中，九人組成的日銀決策小組維持 YCC 政策不變，日本 10 年期公債殖利率目標區間保持在正負 0.5% 之間。短期利率也維持在負 0.1%，為從 2016 年起保持至今的水準。

日銀上月將 10 年期公債殖利率的波動範圍擴大一倍，讓市場大感意外並燃起可能朝升息邁進的預期心理，特別是日銀總裁黑田東彥的任期將在 4 月屆滿。

在那之後，日本 10 年期公債殖利率數度叩關 0.5%，截至周三已經連五日突破這個由日銀設定新上限。

為了捍衛殖利率目標，日銀在本周一到周二之間買進約 3 兆日圓 (230 億美元) 政府債券。不僅如此，在上周最後兩天，日銀也砸下近 10 兆美元捍衛寬鬆政策。

決策公布後，日元貶值約 2% 至 130.80 日元兌 1 美元，日本公債市場為中午休息時段。

日銀周三表示，將持續大規模購買債券，並視情況彈性操作，必要時擴大規模，這番談話顯示日銀現階段仍積極捍衛 YCC 政策。

提高通膨預測

日本核心通膨率已經連續八個月超過日銀 2% 目標，市場預測，本周五公布的 12 月通膨率可能達到 4%，創 41 年新高。日本首相岸田文雄曾呼籲日銀提高通膨目標的靈活性。

在周三公布的最新經濟預測中，日銀官員雖然提高今年度 (3 月為止) 和 2024 年度的物價預測，但仍認為 2023 年度通膨 ( 4 月開始) 將降溫，部分原因是政府措施可望壓低公用事業費用。

華僑銀行駐新加坡貨幣策略師 Christopher Wong 說，市場期望如此高昂，日銀的按兵不動雖然打擊日元多頭，但效果可能短暫。

市場現在把焦點轉向 3 月決策會議，這是黑田卸任前最後一場例行會議。