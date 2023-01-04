押注日銀政策轉向 全球基金拋售日債單周規模創歷史新高

押注日銀政策轉向 全球基金單周拋售日債規模創歷史新高 (圖：AFP)
押注日銀政策轉向 全球基金單周拋售日債規模創歷史新高 (圖：AFP)

隨著對日本央行 (BOJ, 日銀) 政策轉向的押注升溫，全球基金在 2022 年最後幾天大舉拋售日本公債，規模更創歷史新高。

截至 12 月 23 日當周，非居民投資人淨賣出 4.86 兆日元 (折合 370 億美元) 的證券，單周流出日債的資金規模，是日本財務省自 2005 年開始統計數據以來最大。

本次拋售發生之前，日銀 12 月才將 10 年期日債殖利率上限調升一倍，包含施羅德 (Schroders Plc) 和 BlueBay 等基金公司在內，均將日銀的舉動視為為後續政策轉向鋪路。

東京 NLI 研究所資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，對收緊寬鬆政策的臆測有可能進一步增加，日銀將不得不繼續購債，以限制殖利率走高。

日銀總裁黑田東彥上月 20 日意外將 10 年期公債殖利率上限調高一倍至 0.5%，引發日債拋售潮。作為回應，日銀上月收購規模高達 17 兆的日元債券，創下單月歷史新高。

儘管如此，黑田東彥周三 (4 日) 出席日本全國銀行協會活動時仍重申維持寬鬆貨幣政策的立場，並反駁市場對日銀可能和全球主要央行一同收緊貨幣供應的推測。

黑田東彥表示，即使仍存在通膨和疫情等不確定性，在寬鬆貨幣政策的支持下，今年日本經濟仍可實現穩步成長。

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