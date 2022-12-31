為政策轉向鋪路 日銀擬提高通膨預測更接近2%目標 

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，日本銀行 (BOJ，央行) 考慮 1 月提高通膨預測，2024 財政年度的核心消費者物價指數 (CPI) 漲幅更接近 2%，此舉可能為貨幣政策轉向鋪路。

熟悉日銀討論內情的人士透露，研議中的預測將顯示，2022 財政年度 (2022 年 4 月到 2023 年 3 月) 的核心 CPI 漲幅約 3%，2023 年年度為至少 1.6% 但不到 2%，2024 年度接近 2%。

通膨持續上升，將代表日本核心 CPI 自 2000 年以來的零成長甚至負成長，將出現實質的改變。

日銀官員 12 月將殖利率曲線的目標上限放寬一倍，這項意料之外的政策調整，被解讀為日銀承認終於將進入準備升息的階段。

日本物價正在升溫 (圖: AFP)

日銀最近一次 10 月公布的通膨預測顯示，2022 年度核心 CPI 估上漲約 2.9%，2023 年上漲 1.6%，2024 年漲 1.6%。日銀接下來將在 1 月 17 至 18 日舉行決策會議，屆時也會發布每季更新一度的經濟預測。

大宗商品價格上漲，導致從電力、天然氣、食品到家電等形形色色的物價也上漲。日本 11 月核心 CPI 躍增 3.7%，為 41 年來最快增速。而日銀從一籃子商品中剔除物價漲幅前後 10% 得出的通膨中位數，11 月仍上揚 2.9%，為 2001 年有此資料以來最大漲幅。

除了商品價格以外，日本企業紛紛提高工資，也助長通膨。

日經指出，今年導致進口物價上漲的一些因素，到了 2023 年度可望減緩。日本政府已推出一些補助措施，減輕家庭負擔，民間部門的預測顯示，2023 年度的通膨率可能徘徊在 1.7%。

然而，日銀認為，等到政府補助措施結束，受抑制的物價可能在 2024 財政年度反彈。

日銀內部許多人不願推動政策轉向，總裁黑田東彥更多次強調，12 月的政策調整不是退出超寬鬆政策的前奏，但日經指出，考量到國內工資上漲的趨勢增強，日銀更無理由保持超寬鬆政策。