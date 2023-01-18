市場又一次猜錯 黑田東彥：將繼續放鬆貨幣政策

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥又一次讓市場迷惑，在央行決定按兵不動之後，黑田在周三 (18 日) 記者會上表示，「將繼續放鬆貨幣政策，以實現可持續、穩定的通膨」。

就在上個月，市場都認為日本央行不會有任何動作時，央行意外地調高了可允許債券殖利率波動的目標區間，本月會議，投資者認為央行可能透露政策轉變的風向時，黑田再一次讓市場猜測錯誤。

此前市場押錯方向，造成央行決策出爐後，日元匯率應聲重挫，兌美元一度下跌下跌 2.6% 至 131.48。日本國債期貨下午重新開盤後大漲，日本 10 年期公債殖利率午後大跌 10.5 個基點至 0.395%，20 年期殖利率下跌 9.5 個基點至 1.27%。

黑田進一步釋出鴿派言論，他表示，當前不需要擴大殖利率目標的區間，距離前次調整的時間並不長，這些措施可能還需要一段時間，才能開始發揮修復市場功能的作用。因此，殖利率曲線控制 (YCC) 是完全可持續的。

黑田指出，現在重要的是支持經濟和鼓勵企業提高工資，同時不排除將負利率用於融資業務的可能性。

對於貨幣政策立場，黑田老調重彈，表示表示將繼續保持寬鬆政策，直至實現可持續的價格目標，如有必要，將毫不猶豫地進一步放寬。

對於通膨，黑田認為，還不到可持續增長的階段。核心 CPI 目前在 3% 左右，但預計下一財年將降至 2% 以下。

針對未來經濟形勢，黑田東彥表示，日本經濟正在回升，正處於新冠疫情恢復期。市場運行狀況將改善，產出缺口可能很快就會恢復，公司獲利達到創紀錄的水準，但日本經濟面對的不確定性依然很高。

在黑田表態之後，日元田升至 131.0 上方，日內的漲幅仍達 2.3%。