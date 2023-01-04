日相岸田：將和日銀下任總裁討論修改2%通膨目標協議

日本首相岸田文雄在周二 (3 日) 播出的廣播節目中表示，日本政府必須和新任日本銀行 (BOJ，央行) 總裁討論，是否重新議定締結長達 10 年的 2% 通膨目標協議。值得注意的是，岸田受訪時間正好在日銀 12 月下旬調整殖利率曲線控管 (YCC) 政策的前夕。

打造超寬鬆政策的主要人物、日銀現任總裁黑田東彥，將在 4 月 18 日任期屆滿，加上日銀意外的政策提整，令市場揣測可能要退出寬鬆政策，使日元近期持續升值。日元周二盤中一度升至 129 日元兌 1 美元，是七個月以來最強。

日經上周也引述知情人士說法報導，日銀考慮 1 月提高通膨預測，2024 年度的核心消費者物價指數 (CPI) 漲幅將更接近 2%，此舉可能意在為政策轉向鋪路。

岸田在周二的節目中說：「我們將與新任總裁建立信任關係，並確保如何繼續合作。」被問到繼任人選時，他只表示需要考慮合適的人選。

日銀總裁黑田東彥 12 月意外宣布政策調整，他的任期將在 4 月 18 日屆滿。(圖: AFP)

岸田並表示，不能只靠貨幣政策對抗通膨，「升息會影響人民的日常生活，也影響到中小企業。提高利率不是唯一要做的，政府和央行有各自扮演的角色。」

日銀之外，岸田也對選舉發表看法，表示目前沒有思考要在特定的時間點解散眾議院並提前大選。

日本上月中旬公布新的國防計畫，將把國防支出增加一倍，並透過增稅支應這筆開銷。岸田上周受訪時透露，可能在增稅以前提前大選。

他還提及即將赴美拜會美國總統拜登一事，希望完整說明增強國防的原因，他認為，此舉將讓美日同盟的關係更緊密。

路透周二引述知情人士說法報導，岸田文雄預定 13 日拜會拜登，這是岸田上任以來，首度在白宮出席美日領袖會談。