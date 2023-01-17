女股神：電池成本下降 特斯拉能夠承受降價

特斯拉 (TSLA-US) 近期的降價，引發了市場對該公司利潤率可能因此受到影響的擔憂，同時也憂心可能也將損害該公司的獲利能力。不過，有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 認為，特斯拉能夠承受降價。

伍德表示，隨著供應鏈瓶頸的消失，特斯拉有能力隨著電池成本的下降來降低售價。她也補充表示，這預期也將推高需求，同時限制對獲利能力的影響。

「根據萊特定律，產量每累計增加一倍，電池成本就會下降 28%。」 伍德說道。

伍德引用方舟公司的研究表明，特斯拉利用了消費電子產業，是其他大多數汽車製造商沒有的，也因此針對李承和性能的成本來說，特斯拉的電池領先競爭對手 3 年。

同樣也是特斯拉大多頭、Wedbush 分析師 Daniel Ives 也表示，特斯拉近期的所有降價，都可以刺激今年全球需求 / 交付量增加 12-15%，並且也表明該公司在經濟疲軟背景下，正在採取策略以刺激需求。

特斯拉的多頭基本上對利潤率擔憂不以為然，他們認為銷量的成長可以抵消對利潤率的負面影響。特斯拉降在 1 月 25 日公佈新一季財報。

Baird 分析師 Ben Kallo 最近將特斯拉列為 2023 年的首選股，他維持該股「優於大盤」(outperform) 的評等，並表示在特斯拉於 1 月 25 日公布財報之前，將持續買入該股。

Kallo 表示，雖然特斯拉去年第四季交車量不及預期，但卻超出自家的預期。他進一步指出，隨著柏林與奧斯汀的超級工廠持續提高產能，預估今年每季產量將成長約 20%。