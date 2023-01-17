2023年通膨緊縮？這一看法並非主流 但通膨降速仍可能快於預期

對 2023 年經濟的看法，華爾街現在極少人把通貨緊縮當做一回事，但價格下挫，仍可能最終成為今年經濟最大的意外。

Fundstrat Global Advisors 共同創辦人兼研究主管 Tom Lee 在最新報告指出，美國上周公布的 12 月份 CPI 數據，有 59% 的 CPI 分項目前處於通縮模式。整體來說，投資者將漸漸得到新的結論，即聯準會有望宣布，打擊通膨「任務完成」。

這對股市通常是個好消息，因爲通貨膨脹率的持續下降，將有助於緩解金融狀況，並引發華爾街波動率指數的下降，這一指數基本上與股價成反比。

不過，根據 Carson Group 整理出 500 多份華爾街 2023 年展望報告的審查顯示，沒有一次提到「通貨緊縮」一詞，而「通貨膨脹」和「衰退」等詞，分別被提及 807 次和 853 次。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，事實上就是，之前幾乎沒有人提到通縮，但同樣地，放到 18 個月之前，也沒有人想到會出現 9% 的通貨膨脹率。

現在多數國家都忙著控制通膨，自 2009 年以來，這種情況並未在各年出現過，而且考慮到整個 2021 年和 2022 年的通貨膨脹的頑強，通縮在 2023 年也不太可能發生。

但是，這不代表可以忽視通縮比預想早的更早出現。

WisdomTree 股票主管 Jeff Weniger 認為，現在猜想 2024 年的情況可能還太早，但就 2023 年來說，不無可能會面對意料外的通縮。

Detrick 也考慮到 2023 年的價格下跌，因為他預計通膨下降的速度將快於市場預期。

他認為，雖然不會出現徹底的通貨緊縮，但通貨膨脹將在 2023 年迅速下降，也許更接近反通膨而非通貨緊縮。但無論哪種方式，現在中國正在重新開放，供應鏈正在重新開放，許多主要逆風正在消失，為價格大幅下跌打開了大門。