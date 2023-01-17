〈美股早盤〉高盛上季財報不及預期 主要指數漲跌不一

華爾街大行高盛（Goldman Sachs）去年第四季業績未達市場預期，影響市場情緒進一步惡化，此前中國公布的經濟數據令人失望，美股主要指數周二（17 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.9%。

美股開盤前，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨均下跌至少 0.2%，而美國 10 年期公債殖利率升至 3.4%，美元指數則跌至 101.910。

隨財報季推進，本周各企業的業績可能替交易員定下基調。迄今為止，在 33 家已公布業績的標普 500 指數成分股公司中，有 25 家業基超出分析師預期。雖然現在只是剛開跑，但這種初露苗頭的趨勢遠不及前幾季令人驚喜的強勁態勢。瑞銀財富管理亞太股票主管 Hartmut Issel 預估企業的獲利將大幅下滑。

華爾街大行高盛 (GS-US) 去年第四季獲利不及預期，盤前股價走低，而另一家大行摩根士丹利則因財富管理業務營收表現亮眼推升財報表現，盤前股價走高。

美國聯準會（Fed）幾名官員本周將發表談話，就他們的政策重點提供更多線索。

截至台北時間周二（17 日）22 時許：

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 3.32%，至每股 46.26 美元

富國銀行日前將製藥巨擘輝瑞（Pfizer）的股票評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal weight），並表示該公司需要從疫情中重新調整股價才能再次發揮作用。輝瑞盤前股價下跌逾 1%。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 0.88%，至每股 115.98 美元

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，維權投資人柯恩（Ryan Cohen）入股這家中國電子商務巨擘。報導指出，柯恩正在推動該公司增加股票回購計畫。阿里巴巴 ADR 盤前小漲 0.5%。

Roku(ROKU-US) 早盤下跌 2.56%，至每股 49.51 美元

串流媒體設備商 Roku 盤前股價下跌近 2%，此前 Truist 將該公司股票評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），並且表示 Roku 股價對艱困的宏觀環境高度敏感，因為該公司的很大一部份收入與廣告有關。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

華爾街知名經濟學家、歐洲太平洋資本執行長 Peter Schiff 近期受訪時表示，經濟衰退會變得更糟，通貨膨脹也是如此。他說一些主流人士似乎認為股市有可能出現大幅反彈，不過這種樂觀是沒有依據的。

他還說：「我不認為今年對股市來說是個好年頭。會有一些股票表現不錯，但不幸的是，大多數投資人持有的股票都會下跌」。除了給投資人一記當頭棒喝外，他還警告今年市場上存有許多風險。

貝萊德副董事長、瑞士央行前總裁 Philipp Hildebrand 表示，各國央行今年將繼續升息，以確保通膨持續降溫。他這番言論與交易員的主流預期背道而馳，交易員預估政策制定者今年可能會鬆綁貨幣政策。Hildebrand 在世界經濟論壇上表示，自己不認為各央行今年有任何放鬆貨幣政策的機會，市場可能誤解了，雖然通膨從 9% 水準回落到 4% 非常容易，但要恢復到穩定水準是非常困難的。