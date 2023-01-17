人口危機警鐘！中國去年人口61年來首度負成長

最新數據顯示，去年中國人口負成長，為近 61 年來首見，對人口危機日益嚴峻的中國而言，是一大警訊。

中國國家統計局周二（17 日）公布的數據顯示，2022 年年底全國人口（包括 31 個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在 31 個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為 14.1 億人，較 2021 年年末少 85 萬人，為近 61 年來僅見。

儘管中國政府鼓勵民眾「增產報國」，但去年全年出生人口僅 956 萬人，比 2021 年的 1,062 萬人少，至少寫下 1950 年來新低。

去年全年死亡人口為 1,041 萬人，略有增加。中國政府在去年 12 月初突然放棄「清零政策」後，上月新冠病故人數開始激增，今年病歿人數可能會進一步增加。

中國總人口下降的速度比原先預期更快，民眾可能因此減少對新屋等商品的需求，進而拖累經濟成長。由於人口減少，中國經濟規模可能難以超越美國，且中國今年可能會失去全球人口第一大國地位。

中國人口學會副會長原新認為，全國人口負成長，顯示人口發展進入新階段，會為經濟社會帶來新挑戰。原新說，這種新人口形勢會對國家發展帶來經濟社會負擔持續加重、宏觀經濟潛在風險增加、城鄉協調發展難度提高、社會各類關係矛盾凸顯等新挑戰。

首都經貿大學中國新就業形態研究中心主任張成剛則表示，人口快速高齡化會影響潛在經濟成長速度。未來 30 年中國在世界主要經濟體中人口高齡化速度最快，這會導致勞動力規模下降、儲蓄率快速下降，會降低宏觀經濟潛在成長速度。與此同時，消費結構也會發生轉變，例如房地產行業長期上行動力可能會減弱。

「人口高齡化、少子化將增加社會保障運行壓力，這是人口負成長在短期內衝擊最為明顯的方面。人口高齡化、少子化將導致中國老年撫養比快速提高、養老金缺口不斷擴大，醫療保險資金支出不斷加大。」張成剛說。