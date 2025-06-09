斷崖式下跌！上海外來人口跌破千萬 年減達23萬人

鉅亨網新聞中心 2025-06-09 15:30

‌



上海近日公布《2024 年統計公報》，最新數據顯示，上海常住人口總數驟降至 2,480.26 萬人，年減 7.2 萬人，尤以外來常住人口「斷崖式」下跌最為顯著，首次跌破千萬大關，僅剩 983.49 萬人，年減達 23 萬人，創下近年新低。

上海外來人口跌破千萬，年減達23萬人。(圖：Shutterstock）

雖然上海 2024 年戶籍常住人口增加 16.6 萬人，達 1,496.77 萬人，但無法抵銷外來人口大量流失帶來的總體減少。自 2020 年外來人口達到高峰 1,048 萬人以來，五年間上海已流失超過 64 萬人。

‌



2024 年，上海常住人口出生人數為 11.8 萬人，出生率為 4.75‰，雖較 2023 年的 3.95‰略有回升，但自然增長率仍為 - 1.53‰，代表自然減少趨勢未見好轉。更令人擔憂的是，上海戶籍人口總和生育率僅 0.72。

根據人口結構統計，常住人口中有 70.2% 僅育一孩，育有三孩的比例僅 3.9%；戶籍人口中一孩家庭比例更高達 77.5%，三孩僅佔 1.7%。同時，平均初育年齡高達 31.81 歲，反映育齡人口生育意願持續低迷。

外來人口減少對教育與公共資源使用產生明顯衝擊。2024 年，上海普通小學在校生人數下降至 92.71 萬人，年減 1.1%；同時，城市水電使用量也同步下滑，突顯人口變動對基礎設施需求的直接影響。

儘管人口結構轉變帶來挑戰，2024 年上海 GDP 達 53,926.71 億元，年增 5%，表現穩健。其中，第三產業增加值達 42,189.44 億元，占比達 78.2%，年增 5.7%，顯示服務業依然為上海經濟成長主引擎。

面對人口下滑與創新力不足雙重挑戰，專家建議上海應聚焦三大戰略：