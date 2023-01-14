四面楚歌！肯塔基州也下令禁用 抖音怒控：政治操作

美國肯塔基州周五 (13 日) 以網路安全問題為由，加入其他 20 多州的行列，下令禁止在政府管轄的設備上使用短影音 app 抖音(TikTok)。

肯塔基州已更新員工手冊，禁止州政府僱員使用政府管理的設備連接抖音 app，「出於執法目的除外」。

威斯康辛州和北卡羅來納州周四簽署行政命令，禁止員工在州政府設備上使用抖音，俄亥俄州、紐澤西州和阿肯色州本周稍早也採取類似行動。

美國一些州甚至不只禁用抖音，例如紐澤西州和威斯康辛州也禁用來自中國的供應商、產品和服務，包括華為技術、海康威視、騰訊控股 (微信 app 廠商)、中興通訊，另外位於俄羅斯的卡巴斯基實驗室也同列禁用名單。

抖音回應表示此趨勢為政治操作，令人失望，其所制定的政策根本無助於推進該州的網路安全，且這些政策是基於對抖音毫無根據的謊言。

目前為止，封禁抖音的州大多是共和黨州長主政，民主黨當家的州大部分拒絕配合，但威斯康辛州、北卡羅來納州和肯塔基州則為民主黨州長當家。

在美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 去年 11 月宣稱抖音對國安構成威脅後，政府設備禁用抖音的聲浪就越來越高。Wray 表示中國當局可能利用該 app 影響用戶或控制其設備。

抖音擁有超過 1 億用戶，3 年來不斷向華府保證，不會訪問美國公民的個人數據，其內容也不會遭中共或其他北京當局實體組織操縱。

美國拜登總統上個月簽署一項政府資助法案，其中包括聯邦雇員禁止在國有設備上使用或下載抖音。該法案賦予白宮管理和預算辦公室 60 天的時間，「為落實機構自聯邦設備移除抖音，制定一套標準和方針。」