〈美股盤後〉銀行財報季開啓 標普那指創2022年11月以來最佳周

美股財報季開跑，摩根大通和美國銀行等四大銀行財報優於預期，但悲觀看待美國經濟前景，美股週五 (13 日) 早盤走低，盤中收回失地，非必需消費類股帶勁領漲，四大指數集體收紅。

道瓊指數漲超 100 點，標準普爾 500 指數小漲 0.4%，升至 200 日均線上方，費城半導體指數收紅 0.39%，那斯達克指數上揚逾 0.7%，連續第六個交易日走升，創 2021 年以來最綿長漲幅。

美股本週迎來勝利，道瓊週漲 2%，標普週漲 2.7%，那指週漲 4.82%，標普和那指創自去年 11 月以來最佳單週表現，延續第二週漲勢。

經濟數據方面，密西根大學消費者信心調查顯示，一年期通膨預期降至 4%，連續第三個月下降，創 2021 年 4 月以來最低，消費者信心指數從 59.7 升至 64.6，創 9 個月新高。

政經方面，美國財政部長葉倫通知國會，美國料將於下週四達到法定債務上限，美國財政部將開始採取某些「非常措施」來防止美國違約。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 與少數黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 發布聯合聲明指出，國會需要採取行動，阻止災難性債務違約發生。

美國總統拜登與日本首相岸田文雄週五發布聯合聲明，呼籲兩岸問題和平解決，重申台灣海峽穩定的重要性，美日兩國將聯手合作，確保半導體供應鏈的安全，以對抗中國在該地區的軍事和經濟影響力。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，IMF 可能不會下調其對今年全球經濟成長 2.7% 的預測，越來越多的證據表明美國今年可以避免經濟衰退，實現經濟「軟著陸」，即便美國經濟步入技術性衰退，也只是輕度的。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.66 億例，死亡數突破 672 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊板塊有 8 大板塊收紅，非必需消費品、金融和材料類股領漲，房地產、公用事業和工業板塊收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.09%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.30%；Meta (META-US) 上漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.99%。

道瓊成分股多收高。摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.52%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.1%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.01%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.23 %。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.35%；AMD (AMD-US) 上漲 0.28%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.21%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.49%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.59%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.11%；美光 (MU-US) 跌 0.59%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.14% ；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

企業新聞

特斯拉上週起陸續在中國、日本、南韓、澳洲、新加坡等地「大降價」後，週五再宣布，特斯拉美國全車系通通大降價，降價估算介於 6%～20%。特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.94% 至每股 122.40 美元，福特、通用汽車等其他汽車製造商股價承壓。

摩根大通 (JPM-US) 揚升 2.50% 至每股 143.01 美元。摩根大通公布 2022 會計年度第四季財報，受惠美國升息、交易部門表現強勁，營收、獲利均優於預期，但該行預估美國經濟將溫和衰退，預留 14 億美元的貸款損失準備金，警告今年淨利息收入可能不及預期。

花旗集團 (C-US) 走升 1.67% 至每股 49.92 美元。花旗集團第四季獲利下滑 21%，因該行提高準備金以應對經濟惡化，以及交易活動大幅減少導致投資銀行業務收入下降。

摩根大通和美國銀行等四大銀行財報優於預期，但悲觀看待美國經濟前景 (圖片：AFP)

美國銀行 (BAC-US) 收紅 2.23% 至每股 35.23 美元。美銀第四季營收達 245 億美元，淨利達 71 億美元，調整後每股純益為 0.85 美元，優於分析師預期。美銀預計美國將出現溫和衰退，提高貸款損失準備金。

富國銀行 (WFC-US) 走高 3.28% 至每股 44.22 美元。富國銀行第四季獲利下降 50%，原因是該行因虛假帳戶醜聞而增加超過 30 億美元的成本，並為潛在的經濟放緩提高了貸款損失準備金。

聯合健康 (UNH-US) 股價週五開高走低，收黑 1.31% 至每股 489.57 美元。聯合健康第四季度調整後每股收益為 5.34 美元，超過 Zacks 預期，利潤較前一年同期有所改善，主因是 UnitedHealthcare 業務的持續會員增長推動。

經濟數據

美國去年 12 月出口物價指數月率報 - 2.6%，預期 - 0.5%，前值 - 0.4%

美國去年 12 月進口物價指數月率報 0.4%，預期 - 0.9%，前值 - 0.7%

美國 1 月密大消費者信心指數初值報 64.6，預期 60.5，前值 59.7

華爾街分析

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示：「這已將焦點重新轉移到財報季上。儘管財報尚可，但人們只是在某種程度上後退，隨著投資人聽到企業高層談話，你將看到人們對股市持觀望態度。」

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 點評：「財報季將持續成為本月焦點，分析師大幅下調企業去年第四季的財報預期，對於公司來說，門檻很低，看看他們是否可以克服這一障礙。」

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 指出：「銀行財報週五早盤開始打壓股市，但由於投資人似乎對負面消息不屑一顧，這在某種程度上是意料之中的，市場情緒發生逆轉。」

Mayfield 表示：「人們並沒有真正預期金融業會出現一個轟動一時的季度，這只是提供了一點情緒波動，坦率地說，市場在過去幾週反彈得相當不錯，沒有催化劑，因此在財報季結束後可能會有一些獲利回吐。」

鉅亨溫馨提醒：美股、債市下週一 (1 月 16 日) 皆因馬丁路德紀念日 (Martin Luther King Day) 休市一天。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主