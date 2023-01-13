〈美股早盤〉美國銀行股財報憂喜參半 主要指數開低

美國銀行股陸續公布財報，各行上季業績表現不一，而美國最大行摩根大通領跌銀行股，該行警告今年經濟將溫和衰退，美股周五（13 日）主要指數開低，另外特斯拉股價大跌也讓那斯達克指數承壓。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.9%。

華爾街各家銀行今陸續公布財報，其中最大銀行摩根大通 (JPM-US) 儘管上季業績亮眼，但其今年淨利息收入預期低於分析師預期，盤前股票挫跌近 3%，其他同行美國銀行 (BAC-US)、富國銀行(WFG-US) 在公布財報後股價也下跌。花旗集團 (C-US) 在公布去年第四季獲利下滑後股價一度挫跌，但隨後跌幅收窄。

其他個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 宣布歐美市場降價消息後盤前股價大幅挫跌，與此同時也拖累同行 Rivian Automotive(RIVN-US)走低。另外，達美航空 (DAL-US) 上季財報表現不佳，股價跟著下挫。

美元指數走穩、美國 10 年期公債殖利率走高。其他方面，日媒報導指出，日本央行官員將在下周的政策會議上評估超寬鬆貨幣政策的副作用。據悉，儘管日本央行上個月調整殖利率容忍區間，但仍看到意外的利率變動。央行將考慮調整債券購買操作，並在必要時進一步調整政策。

美國昨公布消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨持續降溫，市場認為該份報告將有助聯準會（Fed）在下一次的會議上縮小升息幅度。

賓州大學華頓商學院（Wharton School）知名財經教授 Jeremy Siegel 表示，Fed 現在需要結束其激進的緊縮政策，即停止升息。他指出，住房價格正在迅速下降，但可能會滯後官方 CPI 約 18 個月。他預估，房價滯後意味著 CPI 可能比真實情況多了大約 0.3% 至 0.4%，與此同時他還警告，限制性利率可能會導致經濟陷入衰退。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前表示，IMF 可能不會下調旗隊今年全球經濟成長 2.7% 的預測。他還提到，有越來越多的證據表明美國今年可以避免經濟衰退，實現經濟「軟著陸」，而且即便美國經濟步入技術性衰退，也只是輕度的。

截至台北時間周五（13 日）22 時許：

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 11.15%，至每股 5.13 美元

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，其動力噴氣母艦機「VMS Eve」升級計畫已經完成，預估母艦將於下周進行地面測試，然後開始飛行測試，同時商業服務將於今年第二季展開。消息激勵該股盤前股價大漲逾 13%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.34%，至每股 118.20 美元

美國電動車龍頭特斯拉盤前股價下跌近 6%，此前華爾街投行 Guggenheim 出於對特斯拉第四季財報擔憂，將其股票評等從「中性」（neutral）下調至「賣出」（sell）。特斯拉日前在其網站上宣布下調美國與歐洲電動車價格，其股票去年下跌 65%。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤下跌 2.96%，至每股 448.05 美元

華爾街投行高盛將洛克希德馬丁（Lockheed Martin）股價評等從「中性」下調至「賣出」，並將其目標價從每股 56 美元下調至 33 美元。該行指出，這家國防承包商很容易受到政府預算變化影響。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月出口物價指數月率報 - 2.6%，預期 - 0.5%，前值 - 0.4%

美國去年 12 月進口物價指數月率報 0.4%，預期 - 0.9%，前值 - 0.7%

美國 1 月密大消費者信心指數初值預期 60.5，前值 59.7

華爾街分析：

UBS Global Wealth Management 投資長 Mark Haefele 在報告中寫道，日前報告傳達通膨持續將溫的好消息，可能會讓 Fed 在下個月放緩升息幅度至 1 碼（25 個基點），而非先前一直以來的激進舉措。不過他警告，目前來看 Fed 政策轉向仍為時過早，美股持續上漲的條件還不具備。

美銀旗下 Michael Hartnett 策略師領導的團隊在報告中寫道，美股將迎來新一輪下跌，最終今在今年下半年經濟狀況走穩時反彈。報告中預估標普 500 指數將下跌近 10%，然後反彈 17%。