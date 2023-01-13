美股財報季開始：富國銀行、花旗、美國銀行等金融股今晚發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

道瓊指數：下跌 74 點，跌幅 －0.22% 至 34245。

那斯達克 100 指數：下跌 30，跌幅 -0.26% 至 11504.25。

標普 500 指數：下跌 9，跌幅 -0.22% 至 3994.50。

【今日總經】美國進出口價格、美國消費者信心指數、聯準會官員 Harker 演說。(延伸閱讀推薦：過年期間美股重大財報季行事曆＆關注重點搶先看)

二、美股盤前重點

1. 昨日美國勞工部公布通膨數據：去年 12 月年增率自 7.1% 在下滑至 6.5%。核心通膨也自 6% 在下滑至 5.7%，雙雙符合市場預期，也進一步證明美國的物價壓力已見頂，市場也放緩對聯準會會再繼續激進生息的擔憂。截至今日下午 3 點為止，CME FedWatch 對來看，市場預期 1 月底 2 月初的 FOMC 會議升息 1 碼的機率已來到 94.2%，符合近期聯準會官員的鴿派立場，昨日美股三大指數開低走高，終場三大指數全面上漲。

2. 沃爾瑪 (WMT.US) 昨日宣布與 Salesforce(CRM.US)達成協議：為提高 GoLocal 送貨到府的服務銷量，同時提高 Store Assist 服務，協助員工可更快、更準確地挑選和打包訂單，以進行路邊取貨和送貨，昨日沃爾瑪下跌 0.9% 至每股 144.81 美元；Salesforce 上漲 3.24% 至每股 149.6 美元。

3. 波音 737 MAX 今日在中國進行首次客運飛行：自 2019 年 3 月波音 (BA.US) 最暢銷的飛機在印度期西亞和埃賽俄比亞發生致命事故後，今日波音的 737 MAX 客機在中國進行了近 4 年來的首次客運飛行。由於中國與美國一直持續著貿易緊張的關係，中國是最後一個恢復飛行的 MAX 主要市場。先前因為 MAX 機型的停飛導致過去在全球最大的飛機市場交付飛機方面，波音一直遠遠落後於空中巴士，如今波音的 MAX 機型也獲核准了，將有助於波音在未來交付更多訂單。

4. 大型金融股公布季報：今晚大型金融股如花旗 (C.US)、富國銀行(WFC.US)、美國銀行(BAC.US)、摩根大通(JPM.US) 等皆將公布季報。在去年聯準會不斷的激進升息下，預期 2022 年第四季銀行的淨利息收入將有所增加。但升息下連帶會導致銀行的存款成本上升，處此之外，在整體經濟將陷入衰退下，銀行的信貸質量也備受關注，將導致銀行的存款準備金將上升。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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