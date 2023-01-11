波音去年Q4飛機交付量創2018年來最佳 華爾街看好後市

在歷經 737 Max 停飛事件和疫情雙重打擊後，波音 (BA-US) 的狀況總算有所好轉，去年第 4 季飛機交付量創下 2018 年以來單季新高。因近期股價表現太好，波音股票評等遭分析師調降，但整體而言，華爾街仍看好波音後市。

波音在 12 月共交付 69 架飛機，使第 4 季交付量達 152 架，創下 2018 年第 4 季以來最高。

觀察 2022 年全年，波音的飛機交付量共計 480 架，高於 2021 年的 340 架，且客戶去年共下訂 935 架飛機，也高於 2021 年的 909 架。

自 737 Max 2019 年初被迫停飛以來，波音的飛機交付量不斷下滑，即使順利在 2020 年獲得復飛許可，突如其來的疫情卻重重打擊航空旅遊需求，使當年度第 2 季交付量慘跌至 20 架。

在 737 Max 停飛與新冠疫情爆發前，波音在 2018 年的交付量為 806 架，客戶下訂量為 1090 架。

波音周二 (10 日) 下跌 0.9%，終場收在每股 206.69 美元。即使交付狀況漸入佳境，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Kristine Liwag 仍將波音股票評等自「買進」(Buy) 下調至「持有」(Hold)，但也把目標價從 213 美元調升至 220 美元。

目標價獲得調升可說明狀況一切都好，評等遭到下修則反映波音近期股價表現太好。截至周二的三個月內，波音股價已漲約 60%。

Liwag 解釋，在股價大幅上漲後，波音股票的風險 / 報酬等式已更平衡。她預期波音未來幾年將迎來更高的飛機產量和自由現金流，為股價帶來更多正向催化劑。

另外一項催化劑是飛機的積壓訂單。過去兩年中，航空業一共向波音下訂 1600 多架飛機，是同期交付量的兩倍多，這也是華爾街對波音從 737 Max 停飛事件和疫情中復甦充滿信心的原因之一。

整體而言，華爾街看好波音股價後市。FactSet 數據顯示，在摩根士丹利調降評等後，目前有約 73% 的分析師給予波音「買進」評等，平均目標價約 207 美元。