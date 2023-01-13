蘋果：庫克今年減薪逾4成 應本人要求和平衡股東意見

蘋果最新申報文件顯示，執行長庫克今年薪資將大減超過四成，預定薪酬為 4900 萬美元，這是庫克本人的要求，也是為了回應投資人的意見。

根據周四 (12 日) 曝光的最新調整，庫克薪酬中的蘋果股票獎勵且由股價表現取決的比重，將從目前的 50% 提高到 75%，適用於今年和未來數年的薪酬計畫。這代表庫克更高比重薪酬將採股票贈款的形式，但原本年薪 300 萬美元維持不變。

庫克 2022 年薪酬為 9940 萬美元，包括 300 萬美元年薪，其餘由股票獎勵和獎金等組成。2022 年薪酬略高於 2021 年，當時為 9870 萬美元。

蘋果在呈交給美國證券交易所 (SEC) 的文件中說，這個改變考量了「股東意見、蘋果股票表現和庫克先生本人的建議」。考量到蘋果相對大的規模、範圍和表現，薪酬委員會計劃把庫克未來幾年的年度目標薪酬，列在相對於同類員工的第 80 和 90 百分位數之間。

庫克之前的薪酬雖然引起機構股東服務公司 (ISS) 等團體的批評，但絕大多數股東仍投下同意票。ISS 批評，庫克能在退休後持續領到股票獎勵，但這筆獎勵超過一半並非用公司股價等業績標準來評比。

庫克今年的 4900 萬美元薪酬中，和 2022 年一樣都包含 300 萬美元年薪和 600 萬美元獎金，以及 4000 萬美元的股票獎勵，股票獎勵的部分遠低於 2022 年的 7500 萬美元。

不過，庫克今年的薪資仍會因蘋果股價而波動。今年 62 的他早已承諾捐出大部分財產做慈善。

根據周四的申報資料，蘋果員工在 2022 年的薪資中位數為 84493 美元，庫克的薪酬是員工的 1177 倍。

企業執行長鮮少建議降低自己的薪資，眾多公司高層在 2021 年獲得破紀錄豐厚的薪水後，股東愈來愈感到挫折並開始反彈。

蘋果 (AAPL-US) 周四微跌 0.06%，收在每股 133.41 美元。在科技股低氣壓之下，蘋果去年股價共下跌 24%，跌幅超過標普 500 同期 15.7% 和道瓊指數 6.4%。

蘋果市值去年一整年保持在 2 兆美元以上，但今年年初開始就跌破這個整數價位。蘋果將在 3 月 10 日以線上方式召開年度股東大會。