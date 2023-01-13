盤中速報 - 大立光(3008)股價急跌至2005.0元，跌幅達7.18%

大立光(3008-TW)13日09:21股價下跌155元，報2005.0元，跌幅7.18%，成交724張。
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。
近5日股價上漲2.86%，台灣加權指數上漲3.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-96 張
- 外資買賣超：-147 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：+5 張
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